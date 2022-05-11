Мнение: Починка Rutube
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Как заявляет администрация Рутуба, сервис в процессе восстановления после мощной кибератаки. Дела вроде как идут на поправку и в ближайшее время его снова запустят.
И еще одна интересная деталь.
Защитой видеохостинг Rutube от взлома занималось Group-IB арестованного за госизмену Ильи Сачкова. Об этом сообщает BBC. По данным журналистов, в Twitter появились скриншоты административной панели сервиса и письмо, которое отправил директор Rutube Алексей Назаров в ФСБ с жалобой на возможные махинации при закупке системы информационной защиты у дочерней структуры российской Group IB. “Все эти деньги были потрачены впустую”, – комментируют этот документ авторы твиттер-аккаунта.
https://t.me/oper_goblin/14520
Как любили нам говорить долгое время либералы – “Врагов народа придумал параноик Сталин”.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет