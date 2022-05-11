Мнение: Обращение

Зам. руководителя Херсонской областной администрации (назначенной из Кремля) сообщил, что никаких референдумов, никаких ХНР не будет, а будет обращение самой администрации в Кремль с просьбой о принятии области в состав России.

То есть, в Кремле понимают, что никакие попытки устроить показуху никем не будут признаны, а потому идут по самому простому пути — к нам обратилась группа слабо известных нам товарищей с просьбой присоединить их территорию, мы рассмотрели и в упрощенном порядке решили согласиться.

Смысл здесь есть только в одном: в случае попыток Киева вернуть ее назад будет озвучено, что это нападение на исконную и суверенную российскую территорию, а потому мы вправе применить по агрессору любое, включая и неконвенциональное, оружие.

Уже понятно, что никаких мирных переговоров с Киевом не будет, все решения будут приняты по факту: либо одна сторона, либо другая будет вынуждена по итогам военного конфликта капитулировать. Переговоры возможны только с точки зрения обсуждения условий капитуляции. Пока каждая сторона полагает, что принимать капитуляцию противника будет именно она. Конфликт перешел в самый тупой из всех возможных сценариев — прямой и с нулевой суммой. Кто-то обязательно проиграет. Вариант «вин-вин» невозможен по определению. Точнее, выигравшие в этом конфликте уже есть — но они находятся извне. Это те, кто управляет двумя своими инструментами, столкнув их между собой.

Это плохо, так как такая позиция означает войну до победного конца. Без промежуточных сюжетов. То есть — максимально затяжной конфликт, в котором у России наиболее слабые позиции: это уже не мифическая «спец-операция», а противостояние с коалицией из 40 государств, обладающих на порядок большим ресурсом.

С другой стороны, это неплохо, так как переход к затяжному сценарию вначале перезапустит его, продлив военный психоз на некоторое время, однако это же приведет к перенапряжению и быстрой усталости общества от конфликта. И мы получим классический 1917 год, когда лозунг «Долой войну» дал никому неизвестной и практически маргинальной партии большевиков мощнейший ресурс, на котором она поднялась и в конечном итоге победила.

Пока антивоенные настроения не являются мейнстримными, скорее, наоборот. Однако пройдет немного времени, и они станут основными для большей части населения страны. Что, собственно, и предопределит ключевой лозунг той силы, которая и возьмет в руки главный приз — власть.

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