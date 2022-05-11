Против растяжек, целлюлита и после восковой депиляции: как приготовить и использовать различные масла для массажа

Массажное масло – это продукт, который позволяет усилить удовольствие от процедуры. С правильно подобранным маслом эффект от массажа может быть еще лучше. Продукт может помочь улучшить состояние кожи и устранить некоторые недостатки. Рассмотрим лучшие рецепты их приготовления и как использовать.

Свойства и преимущества

Масла для массажа тела могут иметь различные преимущества для кожи и не только. Понятно, что свойства продукта зависят от используемых ингредиентов, но в целом можно сказать, что массажное масло:

смягчает кожу; помогает ее увлажнить; повышает ее эластичность; предотвращает появление растяжек; улучшает кровообращение; может уменьшить задержку воды.

На самом деле масло обладает смягчающими свойствами и создает своего рода пленку на роговом слое, то есть самом поверхностном слое кожи. Таким образом, оно улучшает барьерное действие эпидермиса, препятствует испарению воды из более глубоких слоев и позволяет молекулам воды, присутствующим на коже, связываться. В результате она становится более мягкой и увлажненной, а следовательно, более эластичной и подтянутой.

Кроме того, фитостеролы (класс липидов, присутствующих в растительных маслах) могут стимулировать клетки эпидермиса, то есть фибробласты, к выработке коллагена и эластина, делая кожу еще более эластичной и стойкой. Это делает массажное масло союзником против растяжек, чтобы предотвратить их или ускорить заживление красных полос.

Применение средства для тела во время массажа стимулирует кровообращение и лимфатическую циркуляцию. Работая над этими двумя аспектами, питательные вещества и кислород легче достигают тканей, и в то же время шлаки легче удаляются вместе с избыточной жидкостью. Результатом является улучшение внешнего вида эпидермиса в целом и уменьшение задержки воды и целлюлита.

Как его приготовить и использовать

Для приготовления массажного масла для тела требуется несколько ингредиентов и инструментов:

одно или несколько растительных масел; одно или несколько эфирных масел; витамин Е; бутылка из темного стекла; маленькая воронка.

Приготовить средство действительно очень просто: на самом деле достаточно смешать растительные масла вместе, добавить витамин Е, смешать эфирные масла и перелить все в одну бутылку из темного стекла. Очевидно, что вы должны работать в чистой среде, с чистыми руками и инструментами.

После приготовления средства желательно наклеить этикетку, на которой можно указать ингредиенты и дату приготовления. Это полезно как для воспроизведения рецепта, если он вам понравится, так и для того, чтобы узнать, когда истечет срок годности продукта. На самом деле массажное масло можно хранить около трех месяцев, оберегая его от света и тепла.

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Исходя из основных ингредиентов, приведенных выше, вы можете приготовить различные рецепты массажного масла для тела, которые будут адаптированы в соответствии с вашими потребностями.

Против растяжек

Для предотвращения растяжек или ускорения заживления и минимизации существующих, идеально подходит масло шиповника. Этот продукт можно использовать в чистом виде или смешивать в более или менее высоком процентном соотношении с другими растительными маслами или обогащать эфирами. Например, средство может быть приготовлено:

из 30 мл масла шиповника; 20 мл подсолнечного масла; 10 капель эфирного масла мандарина; 1 мл витамина Е.

Его можно использовать каждый день утром и вечером. Этот продукт помогает регенерировать кожу, а также делает ее более мягкой и эластичной.

Против целлюлита

Задержка воды и целлюлит могут появиться в подростковом возрасте и сопровождать нас на протяжении всей жизни. При отсутствии какого-либо вмешательства эта проблема имеет тенденцию к ухудшению, поэтому лучше действовать как можно скорее. Антицеллюлитное масло можно приготовить:

из 25 мл масла ши; 25 мл масла сладкого миндаля; 5 капель эфирного масла можжевельника; 5 капель эфирного масла розмарина; 1 мл витамина Е.

Для борьбы с задержкой воды и целлюлитом хорошо проводить продолжительный массаж не реже одного раза в день. Массаж обязательно должен сочетаться со сбалансированным питанием, здоровым образом жизни и регулярной физической нагрузкой.

После удаления волос

После восковой депиляции или других методов удаления волос может случиться так, что кожа станет раздраженной. Покраснение, зуд, образование красных пятен или небольших волдырей — это побочный эффект борьбы с нежелательными волосами. Для облегчения этих проявлений можно приготовить масло из:

из 25 мл масла календулы; 25 мл оливкового масла; 10 капель эфирного масла лаванды; 1 мл витамина Е.

Средство наносится на тело после депиляции или эпиляции, а также эффективно при солнечных ожогах, легких ожогах, вызванных бытовыми травмами, укусах комаров и других насекомых, а также при всех раздражениях кожи.

В качестве альтернативы продукт с аналогичными свойствами можно приготовить, поместив сушеные цветки лаванды в стеклянную банку, а затем залить их оливковым маслом. Цветы оставляют мацерироваться на три недели, встряхивая банку два или три раза в день, затем процеживают средство через сито и переливают в чистую и сухую банку. Этот продукт также отлично справляется с раздражениями и воспалениями кожи, в том числе вызванными удалением нежелательных волос.