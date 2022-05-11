 

Стоит ли сейчас вкладываться в жилье в Москве – мнение эксперта

11.05.2022, 20:07, Разное
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Предприниматель Андрей Валинеев, имеющий более чем 20-летний опыт в строительном бизнесе, высказал свое мнение на сей счет в эксклюзивном комментарии для “Дни.ру”. Эксперт сразу подчеркнул, что ситуация пока еще остается критической. Основополагающим фактором на данном этапе является резкий скачок цен, который произошел недавно. Многие люди испугались за собственные деньги и решили срочно вложить их в недвижимость, чем и воспользовались недобросовестные продавцы.

Сегодня кризисный спад несколько уменьшился, цены более-менее выровнялись. По мнению эксперта, людям все еще стоит вкладываться в жилье в Москве. Квартира в пределах МКАД или поблизости от него с хорошей инфраструктурой всегда будет выгодным вложением. То же касается и покупки жилья на стадии котлована – только в этом случае важно проверить надежность застройщика.

Если говорить о загородной недвижимости, то здесь все несколько сложнее. Не все застройщики ведут себя корректно по отношению к покупателям. Кроме того, если речь идет о районах в пределах 50 километров от столицы, то земля там всегда очень дорогая.

Приобрести доступную загородную недвижимость в ближайшем Подмосковье довольно сложно, но все-таки можно. Цены на такое жилье нужно мониторить, а застройщиков – тщательно проверять. По словам эксперта, на рынке, хоть и в меньшинстве, но существуют достойные компании, которые думают не только о своем кошельке, но и о людях. Кроме того, загородное жилье всегда будет в России в приоритете, поэтому при правильном подходе вкладываться в него определенно стоит.



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