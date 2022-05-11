Сатановский объяснил причины выигрыша Россией информационной войны у Запада

Большая часть населения мира, наталкиваясь все чаще на примитивное вранье насчет ситуации на Украине, перестает верить западной информации вообще, сообщил политолог Евгений Сатановский в ответ на слова кандидата на должность посла США в Киеве Бриджит Бринк о том, что РФ выигрывает в мировом информационном пространстве в вопросах освещения ситуации вокруг Украины.

«Идея о том, что кандидат на пост посла США в Киеве, Бриджит Бринк, выступая в американском Сенате, сказала, что РФ переигрывает Соединенные Штаты в информационном пространстве, освещая происходящее на Украине, отчасти греет душу, хотя вряд ли должна успокаивать всех тех, кто имеет к этой войне (а информационная война – это именно война, причем не на жизнь, а насмерть) прямое отношение», – написал Сатановский в своем Telegram-канале.

По его словам, Бринк «с упорством, достойным лучшего применения, продолжает считать и открыто называет дезинформацией все то, что сообщают об Украине российские, пророссийские или нейтральные мировые СМИ и наблюдатели. Информацию, по ее мнению, могут давать только каналы, подконтрольные официальному Киеву, либо союзные им западные источники. На том Америка стоит, стояла и стоять будет».

«Сколько там во всей этой укроагитации и пропаганде вранья, неважно. Сколько подтасовок – тоже неважно. Обидно только, что они грубые и примитивные, их раз за разом разоблачают и это подрывает веру в западные и, тем более, украинские СМИ даже у самых ярых сторонников Зеленского», – считает политолог.

Он отметил, что у этой истории есть еще один аспект. «Большая часть населения мира, наталкиваясь все чаще на примитивное вранье насчет ситуации на Украине, перестает верить западной информации вообще, а это куда опаснее для американской и европейской элиты, чем то, что мир верит СМИ РФ или другим альтернативным источникам. У каждого в Африке, Азии или Латинской Америке, да и в некоторых странах Европы, типа той же Сербии или Венгрии, своя память о том, какие проблемы всем в мире устраивает Запад. На старые дрожжи», – сообщил Сатановский.

Он заключил, что «потеря монополии на информацию так же опасна для тех, кто ею еще недавно обладал, как и потеря монополии на силовое вмешательство в международную ситуацию. Понимание того, что проблемы Соединенных Штатов, других стран НАТО и их ближайших союзников, типа Австралии и Японии, не в Украине или в защите демократии, а в том, что они теряют власть над планетой, вещь настолько простая и естественная, что удивляться происходящему в итоге военной операции РФ на Украине в информационном пространстве нечего».

«Колониализм нового типа, который упорно проталкивают Вашингтон, Лондон и Брюссель, радует тех, кто еще не забыл про старый, классический, не больше, чем тот. Благо, они все меньше отличаются друг от друга. Отсюда и результат», – отметил он.

«Интересно, что будет писать японская пресса после того, как там сменится нынешнее поколение правящей элиты, насквозь американизированной и готовой ради интересов страны, фактически до сих пор оккупирующей Японию, втравить её в войну с Россией, выиграть которую Токио не суждено? Что будут писать немецкие СМИ, когда нынешняя правящая коалиция разорит и уничтожит промышленность Германии под предлогом "наказания РФ за вмешательство в дела Украины"? А бельгийская, британская, датская, польская, французская или румынская, когда с Украины в эти страны пойдут гробы? А они пойдут», – задавется вопросом Сатановский.

«Что до того, почему Запад никак не выиграет у РФ информационную войну, ответ прост. Врать не надо. Правду стоит писать. Впрочем, как им тогда с нами вообще воевать?» – говорит политолог.

Напомним, ТАСС сообщал, что кандидат на должность посла США в Киеве Бриджит Бринк, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса по рассмотрению своей кандидатуры признала, что РФ выигрывает в мировом информационном пространстве в вопросах освещения ситуации вокруг Украины.

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