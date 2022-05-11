 

В Пентагоне не увидели стремления РФ столкнуться с НАТО

11.05.2022, 20:05, Новости дня
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Пентагон не усматривает стремления РФ вступать в военное столкновение с НАТО, но теоретически возможное нападение на любого участника альянса кардинальным образом изменило бы нынешнее положение дел в геополитике, сообщил министр обороны США Ллойд Остин.

«Если бы РФ решила атаковать какую-то страну, являющуюся членом НАТО, то это стало бы фактором, в корне меняющим ситуацию. Что касается обязательств по статье 5, то, разумеется, НАТО, скорее всего, ответила бы каким-то образом и в какой-то форме как коалиция», – цитирует ТАСС Остина.

Он имел в виду статью 5 подписанного в Вашингтоне в 1949 году Североатлантического договора, которая предусматривает коллективный ответ в случае «вооруженного нападения на одну или несколько» стран-членов НАТО.

Глава Пентагона уточнил, что не наблюдает намерения РФ идти на вооруженную конфронтацию с НАТО. «Однако, глядя на расчеты [президента Владимира] Путина, [могу сказать]: мой взгляд <…> заключается в том, что РФ не желает сражаться с альянсом НАТО», – подчеркнул Остин.

Ранее в Кремле заявили об анализе действий НАТО у границ России.

До этого Финляндии и Швеции посоветовали вступать в НАТО, пока РФ «занята».

Глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что позиция Москвы не является сдерживающим фактором для присоединения Финляндии и Швеции к НАТО. В администрации Соединенных Штатов поддержали идею расширения НАТО за счет Финляндии и других стран.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Россия предупреждала Финляндию и Швецию о последствиях их возможного вступления в НАТО. Она также обращала внимание, что вступление Швеции и Финляндии в альянс несет риск для стабильности на севере Европы, членство в НАТО неспособно укрепить их безопасность.

По сообщениям СМИ, Финляндия и Швеция якобы намерены вступить в НАТО летом 2022 года. Заявка Финляндии, как ожидается, должна поступить в июне, за ней последует Швеция.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как в НАТО планируют переделать архитектуру безопасности в Европе и вовлекут Россию в новую гонку вооружений.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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