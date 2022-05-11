 

Видеохостинг RuTube возобновил работу

11.05.2022, 20:05, Новости дня
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После мощных хакерских атак 9 мая видеохостинг RuTube возобновил работу.

По словам генерального директора RuTube Александра Моисеева, успешно был завершен первый этап восстановления функционала платформы.

«Намерены запустить видеохостинг сегодня. В данный момент на платформе проводится нагрузочное тестирование и дополнительная проверка на уязвимость», – передает его слова РИА «Новости».

Для пользователей вновь доступны все опции на сайте видеохостинга. Также заработали приложения видеохостинга для iOS и Android.

Напомним, в понедельник, 9 мая, в День Победы, Rutube подвергся «самой мощной кибератаке» за всю историю видеохостинга. Третьи лица не смогли получить доступ к видеоархиву. Вся библиотека, включая пользовательский контент, по-прежнему сохранена на сервисе, исходный код также не поврежден.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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