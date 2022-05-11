 

Мнение: Книга из рук автора!! ШОКОЛАДНИЦА! СЕЙЧАС!

11.05.2022, 19:56, Разное
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Итак, буквально через час, с 6 вечера, я жду вас в кафе «Шоколадница» на Китай-городе, что на углу Маросейки и Лубянского проезда (вход со стороны Лубянского проезда, буквально 50 м от выхода из м.Китайгород). Книга «Страна утраченной эмпатии» (М., ЭКСМО) жизненно необходимо каждому, кто хочет понять что случилось с нашим народом и как стала возможной «спецоперация», что с нами будет и чем все закончится.

Я буду сидеть там с книжками в первом зале, пить чай, общаться с читателями. Книга с автографом будет ваша! Если потеряетесь – звоните +7915-823-1325. Если вы не в Москве – книгу можно (с автографом!) заказать по почте, в личку или на e-mail [email protected] Жду вас в «Шоколаднице» с 18 до 20 часов сегодня!

Источник: Размышления вольного социолога



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