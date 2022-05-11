Мнение: Письмо: “Застряла в ожидании романтики”

Смена установок – половина успеха, именно поэтому мы уделяем этому так много внимания.

Смена установок – это значит изменить приоритеты, ценности и цели. Неверная установка – это как неверный план, искаженная карта местности, сломанный навигатор, и добраться до успеха с неверной установкой невозможно.

Кроме установок (навигатора) есть еще настройки (компаса), самооценка, локус, фокус, чувство границ. Это оставшаяся часть того, что вам нужно для успеха. Но с этим работать трудней, а изменить установки проще. Достаточно просто увидеть, что старые установки неэкологичны, неэтичны, неэстетичны и утопичны.

Вот давайте посмотрим в письме, какие установки надо сменить автору.

katust

Уважаемая Эволюция и комментаторы, добрый день!

Прошу помощи – я не понимаю, что меня отталкивает в парне и что делать, чтобы постоянно не казалось, что что-то не так и не хотелось разорвать отношения или если уж и рвать, чтобы не тянуло назад. Проходила курс «Хранители ресурсов», результат 50 баллов.

(Первая неверная установка автора. “Мир выполнит любое мое желание”. Она считает, что тухлый дефолт в ее отношениях происходит из-за ее привередливости, а бедняши только и ждут когда она даст им шанс. На самом деле мужчинам, с которыми она встречается, она не очень нравится. Они ведут себя пассивно и уныло по этой причине, а не потому что автор никак не определится. Вместо вопроса “что меня отталкивает в них?” надо искать ответ на вопрос “что их отталкивает во мне?”)

Мне 30, живу на съёмной квартире, внешность яркая, фигура хорошая, но из-за того что занимаюсь нерегулярно и могу позволить себе лишнего в еде, как мне кажется, не хватает немного тонуса. Недавно сменила работу, на испытательном сроке и вроде то, что давно хотела, но не хватает мотивации учиться в нерабочее время. Отношения не складывались.

Прочитала несколько статей из Вашего блога и решила начать встречаться с теми, кто похуже в имидже и думала, что при положительном исходе появится и мотивация. Сначала было непривычно, но я старалась отвечать взаимностью на шаги, которые делал парень в мою сторону. Ему 36, хорошее образование, есть машина, и перспективы в карьере, но не более. 7 лет работал за идею как инженер, хотя давно мог устроиться на высокую зарплату и купить себе квартиру, а не жить в маленькой квартире мамы.

(Та же неверная установка автора. Она считает, что может встречаться с тем, с кем захочет. Захочет, будет встречаться с мужчинами с прекрасным имиджем, захочет, выберет мужчин попроще. Она читала блог, но пропустила тот неприятный для короны момент, что выбирать надо шапку по сеньке, иначе останешься жить в мечтах. Не просто партнера “похуже” надо выбирать, а того, который может вами заинтересоваться, доступного для себя. Видите, как корона искажает установки? У автора получилось, что она решила сделать мужчинам скидку и ждет повышения спроса)

Через полгода получила предложение, но не ответила на него ни да ни нет, так как хотела романтики. А парень практичный. И ещё..он искал товарища. А товарищ из меня так себе, периодически хочется бездумных покупок или поездок загород, которые оплачивал бы парень. Так я застряла в ожидании «романтики» и ещё через полгода мы разошлись. Остались друзьями.

(Вторая неверная установка автора. “Романтика – это когда платит мужчина”. Она считает романтизмом свою открытую хлеборезку и свои маленькие обиженные глазки, когда за нее не хотят платить. Хотя ее романтизм должен был проявляться в умении делать общение эмоциональным и увлекательным. Именно в этом, а не в мелкой проституции)

Через пару недель начала ходить на свидания, а потом в общей компании понравился парень. Хорошо стрелял, уверенно. Ему 27, тоже технарь, много работает, ничего на себя не тратил. Вкладывался в квартиру, машину и ещё родителям помогал. Никуда не ездил, по культурным мероприятиям не ходил. Он худой, выглядит я бы сказала болезненно и говорит, что у него “не стоит на жизнь”.

(Автор сама так “практична”, что описывает мужчин как товар. Здесь помесь тех ее неверных установок: “мир ждет приказа” и “мужчина должен”)

Я полная противоположность. Родители в своё время показали мир, помогали с жильем, поэтому много чего тратила на себя, разные хобби, из которых никаких профессиональных результатов не получилось, разве что широкий кругозор и дыра в ресурсе экономика. Знаю где вкусно поесть, сама умею неплохо готовить – отец научил, знаю куда пойти, чтобы интересно и полезно провести время. Помогаю друзьям найти нужных людей, места и тд.

(Парень помогает родителям, автору родители сами помогают, однако она считает себя лучше почему-то, уверена, что умеет жить полезно и интересно. За чужой счет? )

На первой встрече позвала его в консерваторию, был лишний билет. Он тут же собрался и приехал, очень удивлялся. А у меня было ощущение, что ко мне друг из глубинки приехал – когда ему нравилось что-то, он хихикал, и пищал меня в бок. Потом сидели на паркинге. Дождь, романтика, я предложила поиграть в три факта о себе, из которых один не правда. В итоге один из его фактов была какая-то жесть из детства, сексуальное насилие и тд.

(Автор считает себя очень культурной. Выше и здесь третья неверная установка: “Культура – это потребление”)

Мне эта история до сих пор покоя не даёт, потому что мой психолог сказал, что это может повлиять на будущее, что плохо что он не разобрался с этим. Хотя у меня у самой такая же история была…и я не знаю, как оно на самом деле.

(Так как автора рассматривает мужчин как источник выгоды, ее огорчает возможный брак. Хотя парень не предлагает ей никакого будущего с ним)

Я начала тормозить и хотела посмотреть как и что будет развиваться, не придавала серьезности. Он говорил, что ему сложно быть в неопределённости и я создаю эмоциональные качели. Спать он со мной не мог, а у меня ещё в тот период были похороны…позвала его домой, оказались в одной постели, был петтинг. Потом был какой-то конфликт и формально расстались.

Через неделю переспала с бывшим. Поняла, что это была ошибка и так лучше не делать.

А с новым парнем снова сошлись. Было классно вместе проводить время и наконец спать…

Но эта ситуация с бывшим всплыла, он хотел подробностей. Я врать не стала, извинялась, говорила, что дура и была не в себе. Он простил, хотя вроде как и отношения толком тогда не начались (или у меня что-то не так с понятиями?!).

Потом вроде начал ухаживать – цветы, приезжал, забирал, моими делами занимался, сказал, что хочет все наладить и раньше относился неправильно. Съездили в отпуск. Я организовала развлекательную программу. Из-за того что он нигде не был толком, каждая обычная для меня вещь для него была в новинку.

(Как все меркантильные девушки автор постепенно становится лошадью в короне. Учит парня красиво жить, раз он такой бедняша)

Спать со мной после того разговора не стал, говорил, что чувства сложные испытывает. Физически хочет, а морально нет, что эмоционально устал от качелей, как я поняла. Хотя и до этого тоже также было и этот случай хоть и повлиял, но не сильно. Но продолжает общаться, говорит, что хочет быть вместе, нежный, говорит, что любит.

У меня тоже периодически бывает, что я его отталкиваю (он любит обниматься, а я не очень), он обижается. Говорит, что я резкая.

(Автор старается, вкладывается, парень то подбадривает ее, то ищет поводы для обид)

Я в такие моменты думаю, что нужно найти кого-то ещё, потом чувствую вину из-за этого, потом могу устроить разборку и послать его, но потом чувствую, что жалею и возвращаю обратно. Он может обозвать как-то во время конфликта, говорит, что я много на что реагирую не разобравшись. И это все портит.

(Автор – хозяйка своей жизни: “могу послать, могу вернуть”. Хотя на самом деле то убегает после его обзывательств, то просится назад)

А я не знаю, что думать. И что делать, чтобы отношения стали комфортные обоим. Последний раз я на него наехала, что общается с какой-то девушкой при мне (хотя она общая наша знакомая и фактов, которые объективно говорили о чем-то большем чем дружба, нет). Потом извинялась. Он написал, что любит, что не писал ей.

(Теперь Штурман еще и сторожить стал с Ищейкой, чтобы парень не сбежал. Но все равно считает себя привередой, которая должна определиться, нужен ли ей этот парень)

Спасибо за возможность написать.

(Понятно, насколько автор была бы успешней в личной жизни, убери она свои неверные установки? Ей надо увидеть, что отношения складываются из взаимных влечений и надо нравиться партнерам, чтобы иметь возможность что-то решать. Она должна увидеть, что потребительство у нее на первом месте в жизни, поэтому мужчины ее сторонятся. Как думаете, друзья, почему люди так не любят потребительское отношение к себе, даже если сами – потребители? И какая установка должны прийти на место потребительской?)

С уважением.