Родители Юрия Дудя отреклись от «сына-иноагента»

Александр Петрович и Анна Степановна Дудь в эфире популярной телепередачи на канале «Россия-1» публично отказались от своего сына, известного блогера Юрия, который 5 апреля 2022 года был внесён реестр СМИ – «иностранных агентов».

«Мы порвали связь с Юркой, с 2013 года живём полностью самостоятельно. Не для того мы всю жизнь трудились, чтобы сейчас наш так называемый сын работал на врагов России. Но мы не снимаем с себя ответственности – в его безрассудных действиях есть и наша вина, ибо вырастили его мы», – заявил Александр Дудь.

Как нам стало известно, в ближайшее время Александр и Анна Дудь планируют поменять фамилию и переехать в другой регион. Они призвали и других родственников иностранных агентов публично выразить свою позицию в СМИ.

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