Мнение: Эксперименты Пентагона с биологическим оружием на Украине

Брифинг МО РФ посвященный конкретным экспериментам Пентагона с биологическим оружием на Украине.

В частности:

1. Распространенные в ЛНР фальшивые деньги заразили устойчивым к лекарствам туберкулезом

Денежные купюры были распространены среди несовершеннолетних в населенном пункте Степовое. Организаторы этого преступления учли особенности поведения детей, которые имеют привычку все «тянуть в рот» и брать продукты питания немытыми руками. В соответствии с заключением Луганской республиканской санитарно-эпидемиологической станции, купюры были заражены, вероятнее всего, искусственным путем.

2. Подробности экспериментов Пентагона в психбольнице Харьковской области

Основной категорией подопытных являлась группа пациентов мужского пола в возрасте 40-60 лет с высокой стадией физического истощения. Для сокрытия принадлежности к США проводившие биологические исследования эксперты прибывали через территории третьих стран. Перед вами фотография уроженки штата Флорида Линды Опорто, непосредственно принимавшей участие в этих работах.

3. Мариуполь под украинским контролем использовался как региональный центр для сбора и паспортизации возбудителя холеры

Отобранные штаммы направлялись в Центр общественного здоровья в Киеве, на который возложены функции по дальнейшей отправке биоматериалов в США. Указанная деятельность проводилась с 2014 года, что подтверждается актами передачи штаммов.

Полное видео ниже:

На Западе как обычно не заметят.

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