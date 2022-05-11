Мнение: Эксперименты Пентагона с биологическим оружием на Украине
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Брифинг МО РФ посвященный конкретным экспериментам Пентагона с биологическим оружием на Украине.
В частности:
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Денежные купюры были распространены среди несовершеннолетних в населенном пункте Степовое. Организаторы этого преступления учли особенности поведения детей, которые имеют привычку все «тянуть в рот» и брать продукты питания немытыми руками. В соответствии с заключением Луганской республиканской санитарно-эпидемиологической станции, купюры были заражены, вероятнее всего, искусственным путем.
2. Подробности экспериментов Пентагона в психбольнице Харьковской области
Основной категорией подопытных являлась группа пациентов мужского пола в возрасте 40-60 лет с высокой стадией физического истощения. Для сокрытия принадлежности к США проводившие биологические исследования эксперты прибывали через территории третьих стран. Перед вами фотография уроженки штата Флорида Линды Опорто, непосредственно принимавшей участие в этих работах.
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Отобранные штаммы направлялись в Центр общественного здоровья в Киеве, на который возложены функции по дальнейшей отправке биоматериалов в США. Указанная деятельность проводилась с 2014 года, что подтверждается актами передачи штаммов.
Полное видео ниже:
На Западе как обычно не заметят.
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Источник: Colonel Cassad
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