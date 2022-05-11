Мнение: План сокращения

Европейская комиссия (ЕК) готовится представить план сокращения зависимости Евросоюза от российских энергоресурсов к 2027 году, предусматривающий новые, более амбициозные цели по использованию возобновляемых источников энергии и энергосбережения.

Как сообщает агентство Bloomberg, план общим объемом 195 млрд евро будет представлен 18 мая.

Кроме этого, Еврокомиссия готовит предложения на случай экстренного отключения российских углеводородов по любым причинам.

По понятным причинам сейчас идет процесс создания общего консенсуса. Поэтому неизбежно меняются показатели, даты, сроки, планы. Однако примерно к концу года (а скорее всего, даже раньше) общие подходы будут выработаны, но от заявленной цели Европа уже точно не откажется.

Если еще год назад в планах Евросоюза было сокращение зависимости от российских нефти и газа (что в общем-то, разумно, учитывая, что коррумпированная евроверхушка, пересаживающаяся из политических кресел в кресла топ-менеджеров российских нефтяных и газовых компаний поставила Европу в критическую зависимость от российских же углеводородов — что однозначно говорит о коррупции и никак иначе), то теперь речь идет о полном отказе и отключении России от европейского рынка. Здесь уже нет экономики, это чистой воды политика.

Раз это политика, то аргументы про глупых европейцев, не понимающих своей выгоды, перестают работать. Принципиальная позиция потому и принципиальна, что идет на сознательное ухудшение условий, но освобождает от иной зависимости. Нужно понимать, что зависеть от людей с неприемлемыми этическими принципами Европа более не намерена. И тут, скорее, вопрос не к ней.

Понятно, что стоимость энергии в Европе вырастет. Однако как бы это ни выглядело парадоксальным, на данном этапе такое следствие может быть целью. Тут как раз ситуация, когда проблема одновременно является решением, что говорит о высоком уровне управления. Дело в том, что энергопереход и ускоренное строительство инфраструктуры возобновляемой энергетики в Европе — это тоже решение, не подлежащее обсуждению. Обсуждается сам процесс перехода, но не его принципы. Высокие цены на традиционные энергоносители в таком случае становятся тем самым решением, которое стимулирует и ускоряет разработку и внедрение технологий энергетики на возобновляемых энергоресурсах. Конечно, здесь требуется выдерживать баланс, чтобы не угнетать экономику выше допустимых уровней, но при выполнении такого условия высокие цены на нефть и газ становятся толчком, ускоряющим продвижение ключевой задачи.

Есть достаточно длинный список проблемных мест «зеленой энергетики». Она еще только в начале своего становления и, скорее всего, нынешняя инфраструктура обновится не один раз, переходя на все более продвинутые технологические решения. Тем не менее, консенсус уже достигнут. Новая энергетика потребует колоссальной перестройки всей инфраструктуры Европы, что по сути, должно перезапустить европейскую экономику. Мало того — переход на новые технологические решения позволит тем, кто реализует их первым, снять все «сливки» с этих решений, обеспечив наиболее высокую норму прибыли от их эксплуатации. Что должно не только компенсировать издержки прошлых периодов, но и обеспечить опережающий рывок вперед.

Саудовская Аравия и ОАЭ, кстати, еще лет десять назад поняли, к чему все идет, и понимают, что в роли продавцов нефти останутся далеко позади, а потому реализуют свои собственные проекты, которые должны снять приближающуюся катастрофу для всех производителей традиционных энергоресурсов. Россия при нынешнем режиме так и остается в своей дикой архаике, рассчитывая выкачивать природные ресурсы столько, сколько возможно. Что будет дальше — нуворишей не интересует совершенно.

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