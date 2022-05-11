Как подобрать наряд для первого свидания, отталкиваясь от места встречи: модные лайфхаки и идеи

Ежедневно каждая женщина сталкивается с нелегким вопросом выбора наряда, который соответствует моде. И если с бытовой и офисной жизнью более-менее все понятно, то праздники и свидания загоняют нас в ступор. Особенно свидания. Зная это, стилисты регулярно составляют луки, на которые можно ориентироваться. Выбирая наряд, ориентируйтесь на место встречи. Посмотрим?

Концерты и фестивали

Лето – пора фестивалей и мероприятий под открытым небом. Чтобы оставить неизгладимое впечатление среди пестро одетой массы людей, сделайте акцент на короткие яркие платья в стиле бохо. Добавьте шляпу-канотье, яркие украшения и обязательно сумку через плечо, чтобы освободить руки для мороженого и выражения эмоций. Сделать ноги стройными и длинными помогут туфли на танкетке. Наряд идеален для тихого жаркого дня.

В кино

Стриминговые сервисы и зима приучили нас к уютным вечерам с пледом и чашкой горячего какао, однако лето заставляет выходить из дома и, как следствие, улеглись внимание своему внешнему виду. Выбирайтесь на свидание в кино. Надевайте удобный тонкий кардиган розового цвета, а чтобы приглушить излишнюю романтичность и сладость розового цвета, надевайте широкие рваные джинсы. Удлинить силуэт помогут туфли на каблуках. Дополните образ солнцезащитными очками, а вот яркие, броские украшения оставьте дома.

После работы

Оранжевый – тренд сезона. Платье или костюм модного цвета можно надеть на свидание или на работу. Остается придать нужное настроение с помощью аксессуаров. В офис выбирайте закрытую обувь, как предполагает дресс-код, а на свидание строгие туфли модно заменить на фантазийные. И вот вы уже городская нимфа, легко скользящая по раскаленному асфальту центральных улиц.

Прогулка в парке

Если вы договорились встретиться в парке без конкретных целей, одеваться нужно особенно тщательно, ведь неизвестно, где вы окажетесь по ходу. Подберите образ в пастельных оттенках, где главным героем станут штаны лососевых и розовых оттенков. Комплиментарными цветами к ним будут сиреневый и светло-зеленый. Если есть возможность, подберите в тон обувь. Если нет, ограничьтесь бежевыми туфлями или балетками.

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В бар

Через несколько недель придут по-настоящему жаркие дни, когда сидеть дома – форменное преступление. Отправляйтесь со второй половинкой в бар. Конечно, одежда должна быть комфортная и модная, ни в коем случае не заявляйтесь туда в спортивном костюме. Ковбойский стиль остается надежным, проверенным вариантом. Широкие джинсы, майка, удобная обувь. Обязательно возьмите свитер на случай, если вечернее свидание плавно перейдет в ночное. Оригинальная сумка дополнит образ.

В музей

Идеальное место, чтобы побыть вдвоем без необходимости много говорить. К счастью, музейная среда располагает к экспериментам, поэтому присмотритесь к этому образу. Оригинальным штрихом тут является сочетание высоких носков с балетками, а гламура и городского шика добавляет сумочка со стразами.

Рабочая обстановка

В мегаполисах почти не бывает понятия “выходные”, поэтому свидание может состояться и сразу после работы. Чтобы сохранить баланс между рабочим и прогулочным дресс-кодом, сделайте ставку на удобную одежду. Помогут вам хорошие черные легинсы, рубашка нюдового оттенка и удобные лоферы. В качестве акцента и претензии на актуальность добавьте к образу оригинальную сумку модной расцветки.

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На бранч

Не самая популярная ситуация, но она может случиться в праздники, когда вы погуляли на вечеринке и на следующий день проснулись поздно. В такие моменты даже об одежде думать не хочется, поэтому воспользуйтесь готовым предложением в виде костюма обязательно в ярких тонах, чтобы не создать ложный офисный образ. Добавьте очки с яркими стеклами и сумочку оригинального дизайна.

По коктейлю на веранде

Если вы познакомились в “Тиндере” с интересным человеком и ваше общение собирается перерасти личную встречу, почему бы не добавить немного флирта? Если у вас есть яркий модный топ с дерзким декольте, смело надевайте его, даже если сто лет такое не носили. Сам по себе топ выглядит вульгарно, но в правильном обрамлении добавит изюминку в ваш образ. Дополните его строгими черными брюками и тренчем нейтрального цвета, наденьте ботильоны на каблуках. Чтобы сбалансировать образ, добавьте аксессуары в тон топу.