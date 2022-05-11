Из-за логистической ошибки вместо шоколада из ОАЭ в Госдуму попали золотые слитки

Партия золотых слитков, предназначенная для продажи в золотоматах для Госдумы, поставленная из Дубая была по ошибке загружена в обычные вендинговые автоматы в подземных переходах московского метро. Причиной логистической ошибки стало внешнее сходство упаковки и штрих-кодов с шоколадными батончиками.

Ошибку обнаружил сотрудник из обслуживающего персонала компании-подрядчика, который после загрузки партии в очередной автомат по продаже золотых слитков заметил, что на продукции стоит маркировка пищевых продуктов, а вес упаковок не соответствует ожидаемому, поскольку шоколад оказался легче металла.

Несмотря на то, что часть партии удалось оперативно изъять из подземного перехода метро между станциями “Охотный ряд”, “Тверская” и “Театральная”, часть золотых слитков была продана, а оставшаяся партия разошлась по торговым точкам. Марка шоколадных батончиков не называется, но известно, что на них стоит маркировка Халяль и изображена арабская вязь.

Департамент торговли и услуг Москвы обратился к жителям города: в случае обнаружения постороннего металла в пищевых продуктах – направлять продукцию в управление Роспотребнадзора при мэрии города. Каждому гражданину, сдавшему золотой слиток будет бесплатно предоставлена упаковка шоколада.

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