Соратник Арафата дал Москве совет по противостоянию с США и их союзниками

Москве стоит обратить внимание на способы поддержки угнетенных народов, это откроет широкие фронты для противостояния США и их союзникам, считает арабский политик, один из основателей Народного фронта освобождения Палестины и бывший советник покойного лидера Ясира Арафата Бассам Абу Шариф.

Соединенные Штаты Америки ведут войну против России, и именно они предоставляют неонацистам на Украине необходимую информацию для использования своего оружия против войск РФ. Слова Бассама Абу Шарифа приводит ФАН.

«После того, как стало ясно, что Вашингтон и его союзники ведут войну против РФ и русского народа, стало необходимо разработать стратегию противодействия на фронтах Соединенных Штатов и их партнеров», — считает арабский политик. В своей статье под названием «Товарищ Путин, Америка — источник опасности» Абу Шариф добавил, что страны НАТО намерены разделить РФ на части. А конечная, по его мнению, цель Вашингтона – помешать РФ развиваться и помогать восточным народам, в том числе Китаю и Ирану, противостоять непрерывным операциям Запада, ведущим к голоду и нищете, застою промышленного производства, сокращению сельского хозяйства, опустыниванию земли и истощению воды.

«Долг требует, чтобы руководство РФ начало мыслить в более широких рамках и не ограничивалось искоренением из Украины неонацистского движения вместе с группой убийц, являющихся агентами США и орудием Вашингтона для борьбы с мировым прогрессом», — подчеркнул палестинский деятель. По мнению Абу Шарифа, Москве стоит обратить внимание на способы поддержки угнетенных народов, так как они откроют широкие фронты для противостояния США и их союзникам.

«Вашингтон использует все свои технологии и прогресс для победы над Россией и ее вооруженными силами, которые защищают свободу человечества и противостоят неонацистским противникам — врагам правды и человечества», — заявляет Абу Шариф. Таким образом, считает он, обязанность Москвы — не только защищать собственную безопасность, но и объединить своих союзников во всех уголках мира, чтобы вместе противостоять державам НАТО.

Эксперт подчеркнул, что в случае противоборства Соединенным Штатам Америки колебания и дипломатические уступки не принесут пользы. По мнению политолога, президент Джо Байден использует грязные методы и применяет шантаж против каждой страны, которая отказывается подчиниться диктату Вашингтона в его противостоянии с Москвой.

Спецоперацию РФ на Украине поддержали и сирийские артиллеристы. Гаубицами и осветительными снарядами они нарисовали символ V в небе над Идлибом, информирует телеканал «Звезда».

«Мы знаем, что в РФ только что отпраздновали День Победы над фашистами. Мы знаем, что ваша страна сейчас воюет с неофашистами на Украине. Мы высветили снарядами букву V в знак наших общих побед. Над украинскими боевиками и боевиками которые спрятались в Идлибе», – обозначил командир артиллерийского дивизиона Фираз.

Такой небесный флешмоб был проведен силами элитного сирийского добровольческого штурмового корпуса. Символ Победы был высвечен из гаубиц М-30 времен Великой Отечественной войны. Эти орудия до сих пор очень надежные и эффективные, а пользоваться ими мирийских военных обучают российские специалисты.

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