 

Ходаковский рассказал о тоннеле, по которому боевики могли покидать «Азовсталь»

11.05.2022, 18:43, Новости дня
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Обнаружен тоннель, по которому украинские военные покидают завод «Азовсталь», он проходит под железной дорогой, сообщил командир батальона «Восток» сил ДНР Александр Ходаковский.

«Обнаружили тоннель, по которому противник покидает «Азовсталь»: вдоль труб под ж/д полотном»,  – написал он в своем Telegram-канале. По словам Ходаковского, высота тоннеля составляет не менее трех метров, ширина позволяет перемещаться без затруднений.

«Далее выход к реке, из которой, судя по натоптанным тропам, противник набирает воду. Сегодня тоннель блокировали, со стороны противника один «двести» и один «триста». В целом воевать противник устал и просится на свободу, но отыгрывает последний акт: хочет домой и с флагами… Не имеем намерений ему в этом потворствовать», – написал команждир батальона «Восток».

Ранее сообщалось, что над территорией «Азовстали» в Мариуполе поднимается черный дым.

До этого Ходаковский заявил, что украинское правительство не использовало возможности для деблокирования Мариуполя, а вместо этого предало военных, которые оставались на заводе «Азовсталь».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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