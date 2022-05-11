Ходаковский рассказал о тоннеле, по которому боевики могли покидать «Азовсталь»

Обнаружен тоннель, по которому украинские военные покидают завод «Азовсталь», он проходит под железной дорогой, сообщил командир батальона «Восток» сил ДНР Александр Ходаковский.

«Обнаружили тоннель, по которому противник покидает «Азовсталь»: вдоль труб под ж/д полотном», – написал он в своем Telegram-канале. По словам Ходаковского, высота тоннеля составляет не менее трех метров, ширина позволяет перемещаться без затруднений.

«Далее выход к реке, из которой, судя по натоптанным тропам, противник набирает воду. Сегодня тоннель блокировали, со стороны противника один «двести» и один «триста». В целом воевать противник устал и просится на свободу, но отыгрывает последний акт: хочет домой и с флагами… Не имеем намерений ему в этом потворствовать», – написал команждир батальона «Восток».

Ранее сообщалось, что над территорией «Азовстали» в Мариуполе поднимается черный дым.

До этого Ходаковский заявил, что украинское правительство не использовало возможности для деблокирования Мариуполя, а вместо этого предало военных, которые оставались на заводе «Азовсталь».

—