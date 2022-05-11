 

В ЛНР сообщили о возвращении советских названий улиц в Старобельске и Трехизбенке

11.05.2022, 17:20, Новости дня
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Улицам в освобожденных Старобельске и селе Трехизбенка вернули названия, которые они носили до 2014 года, сообщил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.

«Сегодня на освобожденных территориях республики прошли подобные мероприятия. В Старобельске и Трехизбенке с соответствующей заменой табличек улицам возвращены наименования, которые были присвоены до 2014 года: вул. Центральна стала ул. Коммунаров, вул. Миру – ул. Ленина. Это не деукраинизация. Это восторжествование исторической справедливости», – написал он в своем Telegram-канале.

Ранее сегодня лидер республики принял участие в церемонии переименования луганской улицы 16-я линия в честь Героя России, участника специальной операции по защите жителей Донбасса от украинской агрессии Владимира Зозулина.

«Для республики событие знаковое и важное – российский офицер погиб, очищая мир от украинского фашизма. Уверен, в самое ближайшее время в РФ также появится улица с именем героя Луганской народной республики – акция по переименованию центральных улиц совместная, проводится как в ЛНР и ДНР, так и в России», – добавил Пасечник.

Ранее в Мариуполе на въезде в город сменили обозначения на дорожных указателях с украинского на русский язык.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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