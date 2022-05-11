 

В Минобороны заявили о реализуемых Германией биологических проектах на Украине

11.05.2022, 17:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Германия независимо от США реализовывала свои военно-биологические проекты на Украине, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов

«Необходимо отметить, что не только США, но и ряд их союзников по блоку НАТО реализуют свои военно-биологические проекты на территории Украины. Руководством Германии было принято решение о начале реализации с 2013 года независимой от Вашингтона национальной программы по биобезопасности. В рамках указанной программы задействованы 12 стран, в том числе Украина», – передает слова Кириллова РИА «Новости».

Участвовали в программе институт микробиологии вооруженных сил ФРГ (Мюнхен), институт Роберта Коха (Берлин), институт Леффлера (Грайфсвальд) и институт тропической медицины Нохта (Гамбург).

Указано, что с 2016 по 2019 годы из лаборатории было вывезено 3,5 тыс. проб сыворотки крови граждан, проживающих в 25 областях Украины.

В Минобороне заявили, что в этом случае появляется вопрос о целях, которые преследуют вооруженные силы ФРГ, собирая биоматериалы граждан Украины. 

Напомним, 17 марта Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Глава МИД Сергей Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. Россия потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.04 / Названы самые высокооплачиваемые вакансии для студентов

11.08 / Определена дата старта ракеты Antares с российскими двигателями и грузом для МКС

01.12 / Цены на нефть начали восстанавливаться

04.11 / Трамп вырвался вперед в ключевых штатах Среднего Запада

18.09 / “Заявки почти на $2 млрд”. Шмыгаль рассказал об увеличении инвестиций в Украину

04.02 / В Офисе генпрокурора Украины заявили, что не открывали производств против Порошенко и Байдена

13.11 / Минск пригрозил «максимально жестко» ответить на санкции ЕС

27.06 / Обновлены рекомендации по работе санаториев

29.07 / Пушков: Зеленский в ответе на статью Путина так и не смог доказать древность Украины

18.12 / Россия в 2020 году собрала второй по объемам урожай зерна в истории

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика