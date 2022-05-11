В Минобороны заявили о реализуемых Германией биологических проектах на Украине

Германия независимо от США реализовывала свои военно-биологические проекты на Украине, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов

«Необходимо отметить, что не только США, но и ряд их союзников по блоку НАТО реализуют свои военно-биологические проекты на территории Украины. Руководством Германии было принято решение о начале реализации с 2013 года независимой от Вашингтона национальной программы по биобезопасности. В рамках указанной программы задействованы 12 стран, в том числе Украина», – передает слова Кириллова РИА «Новости».

Участвовали в программе институт микробиологии вооруженных сил ФРГ (Мюнхен), институт Роберта Коха (Берлин), институт Леффлера (Грайфсвальд) и институт тропической медицины Нохта (Гамбург).

Указано, что с 2016 по 2019 годы из лаборатории было вывезено 3,5 тыс. проб сыворотки крови граждан, проживающих в 25 областях Украины.

В Минобороне заявили, что в этом случае появляется вопрос о целях, которые преследуют вооруженные силы ФРГ, собирая биоматериалы граждан Украины.

Напомним, 17 марта Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Глава МИД Сергей Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. Россия потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине.

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