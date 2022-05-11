 

Кравцов: Историческое просвещение начнется в первых классах с нового учебного года

11.05.2022, 17:20, Новости дня
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Историческое просвещение в первом классе начнется с 1 сентября, кроме того, в школах также будут проходить киноуроки, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Мы усилим историческое просвещение с 1 сентября следующего учебного года. Сам урок истории будет в том формате, в котором он происходит. С первого класса в рамках предметов «Окружающий мир», «Основы [религиозных культур] и светской этики» усилим историческую составляющую», – цитирует ТАСС Кравцова.

Также киноуроки на исторические темы будут введены в школах со следующего учебного года.

«Мы будем вводить киноуроки на исторические темы, это будет одно из нововведений тоже следующего учебного года», – добавил министр.

Ранее Кравцов заявил, что теперь «историческое образование начнется в школах с первого класса». В Кремле подчеркнули, что Министерство просвещения может принимать такие решения, как введение курса истории в школах с первого класса. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что сами дети интересуются всем тем же, что и взрослые.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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