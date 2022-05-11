ЕС обещает согласовать эмбарго на российскую нефть, несмотря на протест Орбана

Государственный секретарь Франции по делам Европы Клеман Бон заявил, что страны ЕС могут заключить сделку по введению эмбарго на поставки российской нефти на этой неделе. Ранее президент Эммануэль Макрон обсудил санкции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Как пишет The Guardian, о прогрессе на пути к введению шестого пакета антироссийских мер также сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.



AP

Во Франции заявили, что сделка по предложенному ЕС эмбарго на российскую нефть может быть заключена уже на этой неделе, несмотря на противодействие со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который сравнил идею с атомной бомбой, пишет The Guardian.

Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон обсудил нефтяное эмбарго в ходе телефонного разговора с Орбаном, попытавшись найти выход из тупика, к которому пришли страны ЕС относительно шестого пакета антироссийских санкций. «Ведутся переговоры на всех уровнях, чтобы достичь глобального соглашения по шестому пакету», — заявил после разговора представитель Елисейского дворца. А по словам государственного секретаря Франции по делам Европы Клемана Бона, соглашение может быть заключено «на этой неделе».

О прогрессе также сообщила Урсула фон дер Ляйен, после того как в понедельник вечером председатель Европейской комиссии обсудила новые антироссийские санкции с Орбаном в ходе визита в Будапешт.

Представитель Европейской комиссии заявил во вторник, что фон дер Ляйен получила приглашение от Орбана для обсуждения «вопросов, связанных с европейской энергетической безопасностью и снабжением», и отправилась в Будапешт, «чтобы выслушать и совместно искать решения». По словам пресс-секретаря Брюсселя, обсуждение не касалось сроков постепенного прекращения поставок российской нефти в Венгрию, а было сосредоточено на инфраструктуре транспортировки нефти.

Фон дер Ляйен назвала визит «полезным для прояснения вопросов, связанных с санкциями и энергетической безопасностью». «Мы добились прогресса, но необходима дальнейшая работа», — добавила политик, пообещав провести видеоконференцию с другими странами региона, чтобы активизировать сотрудничество в области нефтяной инфраструктуры.

При этом дипломаты ЕС настаивают на том, что все 27 стран — членов блока поддерживают идею запрета на поставки российской нефти, а источники, близкие к переговорам, утверждают, что задержка в согласовании шестого пакета носит технический, а не политический характер.

Тем не менее в Брюсселе надеялись объявить о введении нефтяного эмбарго и новом пакете санкций против влиятельных россиян ещё на прошлой неделе, после того как фон дер Ляйен представила соответствующие предложения в Европейском парламенте в прошлую среду.

Как напоминает The Guardian, около четверти объёма нефти в ЕС поступает из России, однако некоторые страны блока используют гораздо больше российских энергоресурсов. Словакии и Венгрии, которые не имеют выхода к морю и практически полностью зависят от российской нефти, была предложена отсрочка до конца 2024 года. Отсрочка до июня 2024 года также была предложена и Чехии. Для остальных стран ЕС полный запрет вступит в силу к концу этого года.

На прошлой неделе Орбан заявил, что «в нынешнем виде» санкции равносильны «атомной бомбе, которую хотят сбросить на венгерскую экономику». По словам официального представителя венгерского правительства Золтана Ковача, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто повторил эту фразу перед переговорами с фон дер Ляйен в понедельник.

Будапешт утверждает, что ему нужно пять лет и сотни миллиардов форинтов, чтобы переоборудовать свой нефтеперерабатывающий завод Сажаломбатта, который может принимать только российскую нефть.

Орбан также пригрозил блокировать попытки ввести санкции против главы Русской православной церкви патриарха Кирилла. На прошлой неделе премьер заявил, что православная община Венгрии направила просьбу препятствовать принятию рестрикций против патриарха, которые подразумевают запрет на поездки и замораживание активов в ЕС. Орбан отметил, что не поддерживает введение санкций против церковных лидеров, так как это повлияет на «священную» свободу вероисповедания в его стране.