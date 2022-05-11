 

Путин поручил «Сириусу» создать модули по кибербезопасности для технических вузов

11.05.2022, 15:55, Новости дня
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Образовательный центр «Сириус» совместно с партнерами должен разработать специальные модули по кибербезопасности для технических вузов, чтобы будущие инженеры и конструкторы обладали компетенциями и в этой сфере, сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании попечительского совета фонда «Талант и успех», который является создателем «Сириуса».

«Прошу «Сириус» совместно с партнерами создать специальные модули по кибербезопасности для технических вузов и факультетов. Речь идет о том, чтобы будущие инженеры и конструкторы, независимо от направлений деятельности, имели сильные компетенции по защите нашей критической инфраструктуры, отечественных промышленных и информационных систем», – распорядился глава государства, информирует ТАСС.

Ранее Путин заявил, что укрепление технологического суверенитета РФ важно всегда, а в нынешнее время особенно.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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