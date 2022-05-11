Земан одобрил присоединение к ВС Украины 103 чешских граждан

Президент Чехии Милош Земан разрешил 103 гражданам республики присоединиться к ВС Украины, передают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Согласно сообщению, Земан разрешил 103 гражданам страны службу в ВС Украины, свою подпись под документом также должен поставить премьер-министр республики Петр Фиала, передает ТАСС.

Отметим, что чешское законодательство запрещает гражданам без согласия главы государства службу в военных или полувоенных иностранных подразделениях. Требование распространяется также на иностранцев, имеющих вид на жительство в республике.

Ранее Земан заявил, что Россия «нарушила договоры», приостановив поставки газа в Польшу и Болгарию.

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