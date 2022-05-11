 

Диетолог назвал наиболее подходящие для гуманитарной помощи продукты

11.05.2022, 15:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В качестве гуманитарной помощи подходят нескоропортящиеся продукты, на пригодность которых в пищу не сможет повлиять жара, сказал газете ВЗГЛЯД врач-диетолог, кандидат медицинских наук Михаил Гинзбург.

«При поставках гуманитарной помощи главная задача – чтобы еда не испортилась. Тем более, скоро лето и  значит есть риск того, что некоторые продукты просто не доедут до пункта назначения. Поэтому кисломолочные продукты, творог, хлеб, свежее мясо, колбасы, птица, рыба для гуманитарной помощи не годятся», – рассказывает Гинзбург.

Однако, продолжает врач, среди непортящихся продуктов следует выбирать наиболее питательные: крупы, суповые концентраты, сухофрукты, компотные смеси, орехи, сушеное мясо, яичный порошок. Сухари также подойдут в качестве гуманитарной помощи, но нужны те, что без жира и специй. Лучшей альтернативой, по мнению диетолога, станут хлебцы.

«Консервированные продукты тоже можно, но я бы не рекомендовал, потому что неизвестно, как они себя поведут на жаре, находясь на каких-нибудь складах», – предупреждает Гинзбург.

На прошлой неделе в Донецке начал работу штаб Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, на базе которого будет осуществляться координация поставвок и распределения гуманитарных грузов, ва также запуск российских социальных проектов на территории Донбасса.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.09 / В Германии юбилейная сессия ООН вызвала разочарование

12.08 / Das Erste – цель мигрантов в Белоруссии — Германия, а не Литва

19.01 / В Германии пристыдили Европу за отношение к переговорам РФ и США

24.01 / В Германии мужчина открыл стрельбу в лекционном зале университета, после чего покончил с собой

02.01 / В Норвегии на месте масштабного оползня нашли погибших людей

30.06 / Движение «Голос» сфальсифицировало информацию о нарушении на УИК №617 в Жуковском

08.09 / Индия заявила о «предупредительных выстрелах» на границе с Китаем

20.05 / Вакцинация препаратом Pfizer/BioNTech после дозы AstraZeneca безопасна и эффективна – ученые

19.08 / Су-27 перехватил американский самолет-разведчик над Балтийским морем

21.02 / Путин проводит внеочередное заседание Совбеза РФ, в повестке дня – обращение главарей “ЛДНР”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика