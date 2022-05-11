Диетолог назвал наиболее подходящие для гуманитарной помощи продукты

В качестве гуманитарной помощи подходят нескоропортящиеся продукты, на пригодность которых в пищу не сможет повлиять жара, сказал газете ВЗГЛЯД врач-диетолог, кандидат медицинских наук Михаил Гинзбург.

«При поставках гуманитарной помощи главная задача – чтобы еда не испортилась. Тем более, скоро лето и значит есть риск того, что некоторые продукты просто не доедут до пункта назначения. Поэтому кисломолочные продукты, творог, хлеб, свежее мясо, колбасы, птица, рыба для гуманитарной помощи не годятся», – рассказывает Гинзбург.

Однако, продолжает врач, среди непортящихся продуктов следует выбирать наиболее питательные: крупы, суповые концентраты, сухофрукты, компотные смеси, орехи, сушеное мясо, яичный порошок. Сухари также подойдут в качестве гуманитарной помощи, но нужны те, что без жира и специй. Лучшей альтернативой, по мнению диетолога, станут хлебцы.

«Консервированные продукты тоже можно, но я бы не рекомендовал, потому что неизвестно, как они себя поведут на жаре, находясь на каких-нибудь складах», – предупреждает Гинзбург.

На прошлой неделе в Донецке начал работу штаб Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, на базе которого будет осуществляться координация поставвок и распределения гуманитарных грузов, ва также запуск российских социальных проектов на территории Донбасса.

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