Палата представителей США одобрила $40 млрд помощи Украине — но всё зависит от сената

Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Украине и своим союзникам в размере $40 млрд, который подразумевает как поддержку Киева и пополнение американских военных складов, так и оказание услуг беженцам, пишет The Wall Street Journal. Вместе с тем, отмечает газета, республиканцы в сенате могут затормозить окончательное принятие инициативы, так как они хотели бы более жёстко контролировать расходование средств.



AP

Палата представителей США одобрила законопроект об отправке чрезвычайной помощи Украине и своим региональным союзникам в размере $40 млрд. Вместе с тем оппозиция со стороны республиканцев в сенате может отсрочить его окончательное принятие и подписание президентом Джо Байденом, пишет The Wall Street Journal.

Данная инициатива была принята 368 голосами против 57; её поддержали все демократы и большинство республиканцев.

В рамках пакета предполагается выделить более $18,7 миллиардов как на нужды Украины, так и на пополнение военных складов США. Кроме того, законопроект предусматривает ассигнование Киеву экономической помощи в размере почти $8 млрд, притом что в эту сумму также входят траты на расселение беженцев в Европе и США. Инициатива также подразумевает выделение $5 миллиардов на решение проблемы нехватки продовольствия по всему миру, которая возникла из-за ввода российских войск на Украину.

Оказание помощи Украине в рамках её конфликта с Россией — это вопрос, по которому в конгрессе существует устойчивый двухпартийный консенсус. Вместе с тем ряд республиканцев достаточно осторожно отнёсся к выделению дополнительных средств без введения дополнительных мер надзора. Ранее в этом году конгресс предоставил Украине военную, гуманитарную и экономическую помощь в размере $13,6 млрд, притом что эту сумму успели потратить почти без остатка.

«Это предприятие, которое поддерживают почти все. Несмотря на это, дьявол, как всегда, в деталях», — сообщил сенатор-республиканец Джеймс Риш.

Некоторые американские законодатели выразили обеспокоенность по поводу сумм, выделяемых беженцам, а также отметили, что хотели бы знать, как Украина собирается тратить полученные деньги. Для одобрения помощи необходимо, чтобы за неё проголосовали 60 сенаторов, притом что на данный момент в сенате представлены 50 демократов и 50 республиканцев.

Сенатор-республиканец Ричард Шелби отметил, что соглашения на этот счёт достигнуть пока не удалось. По его словам, он хочет отправить помощь Украине как можно «скорее, предварительно убедившись, что мы поступаем правильно».

Законопроекты, подразумевающие чрезвычайные расходы вроде нынешнего пакета помощи Украине, часто финансируются за счёт образования бюджетного дефицита. Тем не менее большинство законодателей во время обсуждения инициативы не упомянули о необходимости поиска новых источников доходов для оплаты помощи.

Что касается остального содержания пакета помощи, то он предполагает ассигнование в размере $900 миллионов агентствам США на предоставление услуг беженцам с целью обеспечить последних жильём, курсами английского языка, а также прочими мерами поддержки. Согласно инициативе, Министерство юстиции США также должно получить $67 миллионов на покрытие расходов, связанных с арестом, содержанием и продажей конфискованного в рамках антироссийских санкций имущества.