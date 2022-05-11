Посла Польши в Москве вызвали в МИД

Посол Польши в Москве Кшиштоф Краевски вызван в МИД России, причины не называются, сообщил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

Рау сообщил, что «польского посла в Москве вызвали в российский МИД», делиться предположениями о причинах вызова посла он не стал, передает РИА «Новости».

Напомним, в День Победы неизвестные облили посла РФ в Варшаве Сергея Андреева красной жидкостью, когда он возлагал венок на кладбище советских воинов в Варшаве.

Андреев сообщил, что серьезно не пострадал. Он рассказал также, что нападавшие облили его не краской, а сладким сиропом.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что срыв церемонии возложения цветов доказывает реинкарнацию фашизма на Западе.

Российская дипмиссия в Польше заявит протест в связи с нападением на Андреева на кладбище советских воинов в Варшаве. В МИД Польши признали серьезность ситуации с нападением на посла России.

Андреев допустил, что подготовка к нападению на него могла вестись при координации со спецслужбами Польши.

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