СМИ-иноагента «Медузу» исключили из пула Кремля

Ряд СМИ, в том числе иноагент «Медуза» были исключены из кремлевского пула, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Медуза» фактически уже перестала иметь хоть какую-то связь с Россией, то есть это не российское СМИ, у них нет аккредитации», – передает его слова ТАСС.

Также из чата регулярных конференц-коллов были удалены журналисты радиостанции «Эхо Москвы» и агентства «УНИАН».

«Там надо было просто, что называется, «подчистить» пул». «Эхо Москвы» больше не существует. «УНИАН» здесь работал, он был всегда у нас на конференц-коллах в пуле. Он давным-давно уехал, на связь не выходит», -– сообщил Песков.

В марте Роскомнадзор ограничил доступ к «Медузе» (признана иноагентом в России), «Радио свобода» (признана иноагентом в России) и Русская служба Би-Би-Си.

До этого Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом). Радиостанция «Эхо Москвы» была отключена от эфира.

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