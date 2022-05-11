Докажет селфи средь коллег, что Цукерберг не человек?

Зловещие слухи о том, что Марк Цукерберг — существо инопланетного происхождения, давненько циркулируют в сети. На днях генеральный директор Facebook подстегнул их, выложив селфи со своими сотрудниками. Понятно, не просто так, а для рекламы торжественного открытия первого магазина Meta.

Тем самым он вновь подогрел странные измышления сторонников теории заговора о том, что он вовсе не человек. Дескать, не бывает у землян такого выражения лица, как у 37-летнего главы Facebook, нацепившего гарнитуру виртуальной реальности и запечатлевшего себя в окружении группы сотрудников.

Как сообщает news.com.au, многие конспирологи бурно отреагировали на фотографию, обвинив миллиардера и его команду в том, что они, якобы, не с Земли. Каких только аргументов не приводили люди в защиту своей дикой теории! Вот некоторые из них, демонстрирующие уровень западных пользователей интернет-ресурсов:

«Почему он выглядит так, будто у него нет души?»

«Черт! Вы, ребята, очень хорошо обработали эту человеческую кожу. Трудно заметить ящериц».

«Будь то инопланетяне, роботы, что угодно, они определенно не люди. Ничто из того, что кто-то может сказать, не изменит моего мнения».

«Эта фотография очень хорошо демонстрирует странное поведение или вибрации, или что-то еще. Просто что-то очень странное на этом фото».

Заговор об «инопланетянине» Цукерберге впервые начался еще в 2018 году, когда гендиректору учинили допрос в Конгрессе. Его выступление вызвало появление бесчисленных мемов и конспирологических страниц с теориями о том, что он не человек.

Вот и сейчас люди усмотрели в селфи Меты, выложенном в Twitter, нечто более зловещее, чем обычное фото. Объяснить выверты своего восприятия они не в состоянии, но безапелляционно заявляют, что на снимке «что-то очень не так».

Метавселенную Цукерберга уже назвали «Диким Западом» опасностей Интернета. Его Horizon Worlds и VRChat вызывают много критики, поскольку позволяют широко распространяться сексуальным домогательствам, расизму и даже грумингу.

Теперь все может стать еще более реальным благодаря «тактильному» гаджету, который позволяет пользователям чувствовать ощущения на губах и лице.

Источник информации и картинок: dailystar.co.uk, e-news.su

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