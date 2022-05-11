Похоронил малыша, спился после смерти отца и умер молодым: что стало с сыном Кустинской

Единственный сын Натальи Кустинской родился в 1970 году – отцом Димы стал дипломат и переводчик Олег Волков. Несмотря на появление сына, семейный союз быстро распался. Вскоре после рождения наследника Кустинская закрутила роман на стороне и ушла от мужа вместе с ребенком. Новым избранником актрисы стал летчик-космонавт Борис Егоров.

Егоров принял сына возлюбленной как родного, усыновил мальчика и стал для него отцом. Родителей Димы знал весь Советский Союз, но он, несмотря на это, рос неизбалованным ребенком. Наследник Кустинской прекрасно учился, с малых лет изучал иностранные языки и не стремился связывать жизнь с актерством. Впрочем, его творческие способности не остались незамеченными.

Свою единственную роль в кино Дима получил случайно. Школьник пришел на пробы фильма “Чучело”, чтобы поддержать друга, и привлек внимание Ролана Быкова. Несмотря на протесты Кустинской, режиссер уговорил мальчика исполнить роль Димки Сомова и сделал из него настоящую звезду. Влюбленные девчонки заваливали юного актера письмами, но он на них не отвечал. Популярность была ему в тягость…

От актерской карьеры сын Кустинской категорически отказался, да и в другом деле ему не удалось добиться успеха. Дмитрий с отличием окончил экономический факультет МГИМО, но так и не смог построить карьеру, перебиваясь случайными заработками. К сожалению, на профессиональных неудачах потрясения в его жизни не закончились.

Еще во время учебы в институте Дмитрий женился на девушке по имени Наталья и стал отцом. Увы, вскоре его настигла череда страшных испытаний. Сначала наследник Кустинской похоронил полугодовалого сына и развелся с женой, а потом потерял отца, скончавшегося от инфаркта. После второй трагедий жизнь Дмитрия пошла под откос окончательно.

Сын актрисы увлекся выпивкой, связался с сомнительными компаниями и женился на девушке, которая разделяла его образ жизни. Поговаривали, что именно из-за Ольги Дмитрий пристрастился к наркотикам и лишился всех сбережений. Наталья Кустинская переживала за наследника, но так и не смогла повлиять на ситуацию. В октябре 2002 года сына актрисы нашли мертвым. На тот момент ему было всего 32 года.

Согласно официальной версии, наследник звезды скончался от сердечной недостаточности. Однако в это верили не все. Некоторые считали, что Дмитрий мог покончить с собой или угодить в пьяную драку, а актриса винила в смерти сына невестку, которая до этого уже пробивала ему голову каблуком. Впрочем, подтвердить или опровергнуть догадку свекрови Ольга уже не смогла. Вскоре после смерти Дмитрия она скончалась, замерзнув выпившей на улице.