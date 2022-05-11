 

Володин предупредил о желании США устроить голодомор на Украине

11.05.2022, 13:10, Разное
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Еще задолго до начала специальной военной операции Москва предложила Вашингтону и Брюсселю обменяться гарантиями безопасности. Наша страна настаивала на том, что Киев должен сохранять нейтралитет не сближаться с НАТО. Однако западные страны торпедировали усилия отечественных дипломатов по решению украинского кризиса. Сегодня США демонстрируют поддержку Незалежной, однако их реальные мотивы далеки от благородства.

По мнению председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина, Вашингтон пытается вогнать Киев в долговую яму, оказывая военную помощь в рамках ленд-лиза. Политик напомнил, что США выделили Незалежной 40 миллиардов долларов, которые будут направлены на поставку вооружений.

Меж тем, так называя помощь – это отнюдь не подарок. За нее придется расплачиваться. Спикер Госдумы обратил внимание, что президент США Джо Байден уже намекнул на необходимость вывезти украинское зерно.

“В Вашингтоне не верят в победу Киева. Думают, как поскорее вернуть деньги, устраивая на Украине голодомор”, – заявил Володин.

По его словам, Запад намеренно затягивает боевые действия на территории Незалежной, мешая мирным гражданам вернуться к нормальной жизни и продолжая раздавать властям новые кредиты. Председатель ГД уверен, что Вашингтон уже разворачивает “продразверстку” на Украине, забирая ценное зерно, которое необходимо людям, чтобы прожить до следующего урожая.



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