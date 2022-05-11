Украинский беспилотник сбит в Курской области

ПВО в Курской области сбила украинский беспилотник в приграничной зоне, никто не пострадал, сообщил глава региона Роман Старовойт.

«Залпы, о которых сегодня сообщали жители Рыльского района, были связаны с работой наших ПВО по украинскому беспилотнику в приграничной зоне. БПЛА сбит, пострадавших и разрушений нет», – написал губернатор в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО сбили два самолета и 13 беспилотников ВСУ.

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