Украинский беспилотник сбит в Курской области
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ПВО в Курской области сбила украинский беспилотник в приграничной зоне, никто не пострадал, сообщил глава региона Роман Старовойт.
«Залпы, о которых сегодня сообщали жители Рыльского района, были связаны с работой наших ПВО по украинскому беспилотнику в приграничной зоне. БПЛА сбит, пострадавших и разрушений нет», – написал губернатор в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что российские средства ПВО сбили два самолета и 13 беспилотников ВСУ.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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