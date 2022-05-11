На курганском заводе начали разрабатывать замену импортным лекарствам

Курганский завод ООО «Велфарм» разрабатывает около 120 наименований лекарственных препаратов для замены импортных лекарств, сообщил гендиректор компании Анатолий Мосман.

«Завод создавался как завод по производству препаратов в рамках импортозамещения западных аналогов. На данный момент у нас оборудование, организация производства и технологии отвечают всем требованиям GMP [Good Manufacture Practice – надлежащая производственная практика]. Обеспечение качества у нас в приоритете, и оборудование, и чистые помещения нам позволяют это делать. Сейчас в разработке еще около 120 наименований лекарственных препаратов», – приводятся слова Мосмана на сайте правительства Курганской области.

Фармпредприятие планирует увеличить объемы выпуска продукции. На территории завода запланировано строительство дополнительных корпусов, разрешение на строительство получено. В новых цехах разместят дополнительные линии по производству твердых форм (таблетки, капсулы) и инъекционных форм лекарств.

На данный момент завод выпускает более 100 импортозамещающих лекарственных препаратов. К примеру, противоязвенное средство «Витридинол» – это полноценная замена иностранному «Де-Нолу». Он является единственным аналогом, производимым в стране по полному циклу. В целом, 75% продукции завода входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Мощности предприятия позволяют выпускать 150 млн ампул для инъекций, 800 млн таблеток, 200 млн капсул в год.

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