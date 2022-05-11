На курганском заводе начали разрабатывать замену импортным лекарствам
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Курганский завод ООО «Велфарм» разрабатывает около 120 наименований лекарственных препаратов для замены импортных лекарств, сообщил гендиректор компании Анатолий Мосман.
«Завод создавался как завод по производству препаратов в рамках импортозамещения западных аналогов. На данный момент у нас оборудование, организация производства и технологии отвечают всем требованиям GMP [Good Manufacture Practice – надлежащая производственная практика]. Обеспечение качества у нас в приоритете, и оборудование, и чистые помещения нам позволяют это делать. Сейчас в разработке еще около 120 наименований лекарственных препаратов», – приводятся слова Мосмана на сайте правительства Курганской области.
Фармпредприятие планирует увеличить объемы выпуска продукции. На территории завода запланировано строительство дополнительных корпусов, разрешение на строительство получено. В новых цехах разместят дополнительные линии по производству твердых форм (таблетки, капсулы) и инъекционных форм лекарств.
На данный момент завод выпускает более 100 импортозамещающих лекарственных препаратов. К примеру, противоязвенное средство «Витридинол» – это полноценная замена иностранному «Де-Нолу». Он является единственным аналогом, производимым в стране по полному циклу. В целом, 75% продукции завода входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Мощности предприятия позволяют выпускать 150 млн ампул для инъекций, 800 млн таблеток, 200 млн капсул в год.
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