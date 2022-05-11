 

Детский омбудсмен рассказала о запуске проекта по реструктуризации домов ребенка

11.05.2022, 13:10, Новости дня
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Проект по снижению численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до четырех лет будет запущен в течение полугода в 11 российских регионах, рассказала уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова.

По ее словам, одно из основных направлений работы детского омбудсмена – блок по поддержке семей в трудной жизненной ситуации: работа с кровными семьями, реформа учреждений, устройство в приемные семьи, создание новых форм семейного устройства, например, временных ресурсных семей. Такие семьи позволят не размещать детей в учреждениях, пока ведется работа с кровными родственниками или поиск приемной семьи.

«Президент согласовал нам апробацию комплекса мер по снижению численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 4 лет в сиротских учреждениях. После чего были определены 10 пилотных регионов. Там мы будем отрабатывать новые технологии работы с семьей. По сути, это работа по реструктуризации домов ребенка», – передает слова омбудсмена «Ведомости».

Она отметила, что персонал домов ребенка, которые будут реструктурирваны, «не окажется на улице» – учреждения продолжат работать, но в ином формате, например, как центры ранней помощи семьям с детьми с инвалидностью, ясли или центр сопровождения приемных семей.

Позже к 10 согласованным пилотным регионам добавился еще один, его власти изъявили желание войти в проект, когда его концепция уже была сформирована. Таким образом, в проекте примут участие Воронежская, Новосибирская, Тюменская, Калининградская, Пензенская, Нижегородская и Московская области, Приморский, Ставропольский, Пермский и Краснодарский края.

 «Губернаторы сказали, что готовы вкладываться. У нас есть поддержка в Министерстве просвещения и в Министерстве социальной защиты. Они говорят, что как только механизм будет отработан и будет понимание, сколько требуется средств, какие условия и услуги, какой норматив, то можно программу расширить и на другие регионы», – сказала Львова-Белова.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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