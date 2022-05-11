Мнение: «Как в самом сердце глобализации»

«Как в самом сердце глобализации»

СЕДРИК ФЭШ, корреспондент BFM TV: Если вы помните, когда я приехал сюда в конце марта, я не увидел серьёзных последствий (санкций. — ИноТВ) для повседневной жизни россиян. Ничего не изменилось, если не считать закрытия крупных иностранных сетевых магазинов, они закрыты до сих пор. В некоторых отраслях ситуация даже улучшилась. Например, я делал репортаж о напряжённой обстановке с некоторыми лекарствами. Но сейчас всё закончилось, поскольку компании нашли другие источники поставок. Вчера я был в районе, где сосредоточено много ресторанов, и сделал несколько кадров, чтобы вы поняли, какая обстановка царит в Москве.

Сначала зайдём на парковку. Mercedes, BMW, Lamborgini, Audi, Porsche — преимущественно европейские машины класса люкс. И это место, куда ходят не знаменитые российские олигархи или миллиардеры, а московская молодёжь из более или менее привилегированных слоёв общества. Многие, однако, приходят пешком. Внутри царит атмосфера длинных выходных: праздничные дни продолжаются 9 и 10 мая.

Если у вас были сомнения по поводу возможного дефицита в России, убедитесь сами. Здесь едят блюда русской кухни, итальянской, корейское барбекю, японские десерты, пьют бельгийское пиво и те же напитки, что и в хорошие времена.

Я и сам воспользовался случаем, чтобы на этот раз попробовать тайскую кухню. Честно говоря, мест, подобных этому, я много видел в Соединённых Штатах. Больше похоже, что мы находимся в самом сердце глобализации, а не в стране, ведущей военные действия. И всё это стоит не слишком дорого. Легко можно поесть меньше, чем на десять евро. Это не дорого и в соотношении с зарплатами москвичей, которые зачастую составляют около двух тысяч евро. Главным последствием (санкций. — ИноТВ) стало то, что русским теперь сложнее выезжать из страны, так как сейчас нужно делать пересадку, к примеру, в Дубае. Это на четыре часа дольше и в четыре раза дороже. Но русских, которые могли позволить себе выезжать за пределы страны, и раньше было немного.

https://russian.rt.com/inotv/2022-05-11/Kak-v-samom-serdce-globalizacii – цинк

Разумеется, это еще одно подтверждение, что экономический блицкриг против России не удался и ее экономика не схлопнулась под ударами санкционных снарядов. Поэтому все переходит к оценкам противостояняи вдолгую.

На деле, еще в марте говорили, что текущих запасов подсанкционной продукции по ряду проблемных категорий может хватить до 6 или даже 8 месяцев, после чего критически важным станет вопрос изменения каналов ее получения, что возможно и создаст определенный дефицит отдельных категорий западных товаров, который будут пытаться усилить путем вторичных санкций. Тем более, что серые каналы поставок через третьи страны никто не отменял, так что тут все по факту упирается в способность ответственных лиц организовывать такие каналы на долгосрочную перспективу. И уж если даже Иран смог это сделать, то Россия, которая куда как менее закрытая страна и куда как менее изолированная, уж с бытовыми товарами вполне справится. Основные проблемы это скорее околовоенные технологии, полупроводники, промышленные технологии и различный хайтек, где доставать необходимое (в случае отсутствия собственного производства) будет труднее и где на первый план выходит уже военно-промышленный шпионаж с целью похищения и внедрения необходимых технологий. Чем занимался СССР и чем занимается Китай. Ну а как получится с этим, увидим в ходе продолжающейся Холодной войны. Относительно же бытовых товаров, не думаю, что тут нас ждет какая-то проблема, так как часть западных же кампаний ясно демонстрирует, что терять рынок не хочет, и намерена даже путем каких-то кривых схем, держаться за российский рынок, чтобы не уступать его конкурентам.

PS. Все же стоит учитывать, что Москва несколько отличается от остальной страны.

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