“Все в клубе знали, что Аскеров – скинхед”: анонимный магистр “Что? Где? Когда?” прокомментировал дело против знатока

Один из участников интеллектуального клуба “Что? Где? Когда?” заявил, что его участники всегда знали о неонацистских наклонностях Ровшана Аскерова. Обладатель шести хрустальных сов, пожелавший остаться анонимным, рассказал о некоторых выходках так называемого знатока.

По словам собеседника журналистов, Аскеров “никогда в игре не отличался, зато всегда был хитрым”. Именно поэтому его так долго не могли вывести на чистую воду.

“Все в клубе знали, что он скинхед, это не секрет ни для кого. Он сначала тут изображал знатока, давил на жалость, изворачивался, чтобы очко дали, а потом шёл со своими бритоголовыми друзьями громить рынки, читать запрещённую литературу и заниматься другими нацистскими делами. Неоднократно было, все в курсе”, – сказал источник.

Он добавил, что однажды увидел у Аскерова копию “Протоколов сионских мудрецов”, а тот начал оправдываться: якобы ознакомился с документом только для общего развития и не воспринял его всерьёз.

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