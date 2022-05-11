Чего развопилась Погребняк? – Личное мнение

В ответ на совершенно очевидные вещи, которые я озвучила на днях, жену футболиста Погребняка порвало.

Нет, ну это нормально — когда людям говоришь правду, а им её не хочется знать, они начинают вопить.



Изображай романтику, а потом иди! Фото: Соцсети

Напомню, что ранее Мария выдвинула тезисы из глубокого Средневековья: не знаешь об измене и спишь спокойно. Да и измены у неё делятся на простительные (физические) и нет (моральные).

Ну, да — 2022 год на дворе, а женщина копается в сортах измен, решая для себя, с какой из них она может смириться.

Для меня ясно, что жена футболиста и сама всё прекрасно понимает, просто не знает, как выкрутиться:

«То что устроила госпожа Миро, честно, даже комментировать не хочется. Это такой бред! Просто поймите. Если два человека любят друг друга, они живут вместе. Если два человека не любят друг друга, они разъезжаются. И не нужно никогда в жизни копаться в чьем-то белье, подозревать свою вторую половинку, лазить по его телефону, устраивать слежки. Живите своей жизнью, развивайтесь, кайфуйте, общайтесь с друзьями, с родителями, уделяйте больше времени деткам, радуйтесь их успехам», — приводит слова футбольной жены Комсомолка.

Не хочется комментировать — молчи в тряпочку. Но видимо так хочется оправдаться, что сил удержаться нет!

Получилось, конечно, не очень — поток шаблонных фраз из Вконтакта. Миру — мир, детишечки, любите друг друга. Видимо, Погребняк иначе не может выразить своё возмущение, потому что «счастливая жена и мать».

Я скажу прямо: если два человека любят друг друга, они живут вместе — это правильно. Однако есть тут деталь — при этом, они совершенно спокойно могут взять в свои руки телефон партнёра и не видят в этом ни слежки, ни чего-то ещё.

Без страха найти там что-либо такое, из-за чего уважающий себя человек тут же подаст на развод.

В нормальных отношениях любящих друг друга людей телефон — это всего лишь телефон. Да, так бывает, Маша, что телефон — не угроза для брака, а средство связи.

Речь тут совсем не о слежке, конечно. Сама мысль, что в отношениях она возможна, уже является сигналом, что пора разводиться.

Приведу пример одной знакомой семьи — все они делятся друг с другом геопозицией через айфоны.

Для чего? Нет, они даже не думают, что это — слежка за супругом. Просто это удобно — знать, кто — где, кто когда приедет, чтобы грамотно планировать и своё время, и не тратить зазря время близких людей.

Готова ли Мария в своей семье ввести ту же практику, как считаете? При этом, заметьте, я говорю сейчас даже не о готовности делиться своим местоположением, а о готовности его знать.

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