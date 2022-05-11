Рваный боб средней длины: секреты повседневной укладки модной стрижки для женщин всех возрастов

Рваный боб средней длины (до подбородка) является одной из самых популярных стрижек на весну-лето 2022 года. Дерзкая, стильная прическа буквально за минуту кардинально меняет очертания благодаря укладке. Волосы приобретают дополнительный объем, а укладка не занимает много времени.

Преимущества прически

Среди модниц все больше поклонниц прически боб с рваным срезом.

Объясняется это тем, что у прически присутствует впечатляющий список достоинств, среди которых выделяют такие:

одно из главных достоинств прически – это ее практичность. Если стрижка выполнена правильно, то она потребует минимального ухода; это универсальная стрижка, которая подойдет для любого образа и стиля; стрижку можно адаптировать под любые черты лица, и она будет выглядеть гармонично; правильно исполненный боб позволяет скрыть некоторые недостатки очертаний лица; боб – невероятно удобная прическа, ведь ее можно носить как с челкой, так и без; для создания укладки требуется совсем немного времени, и с этой задачей справится любая девушка.

Кому подойдет

Несмотря на то что боб считается универсальной прической, бес, как всегда, кроется в деталях.

Стрижка позволяет успешно нивелировать ряд недостатков внешности, но, чтобы прическа смотрелась органично и действительно украшала хозяйку, стоит учесть ряд нюансов:

для обладательниц узкого угловатого лица желательно придать стрижке дополнительный объем, чтобы визуально сгладить черты лица; для круглого лица идеальной считается гладкая стрижка с ровной челкой, что визуально позволяет вытянуть овал лица и сделать черты более тонкими; для обладательниц широких скул стилисты рекомендуют останавливать выбор на стрижке с удлиненными прядями у лица; подойдет прическа и дамам с тяжелой линией челюсти. Выбор стоит остановить на удлиненных у лица прядях, сочетая их с мягкой тонкой челкой.

Как подобрать боб под ваш тип внешности

Боб с рваной кромкой – уникальная прическа. Он позволяет экспериментировать не только с цветом волос, но и с формой самой прически.

Стрижка одинаково хорошо смотрится как на прямых, так и на вьющихся волосах. Годится боб как для юных девушек, так и для зрелых женщин. Однако стоит при выборе формы стрижки ориентироваться на тип и структуру ваших волос и форму лица.

Помимо этого всегда можно оживить прическу новой укладкой. Если вы носите классический боб, сделайте укладку на одну сторону, чтобы сместить акценты. Выпрямите вьющиеся волосы или немного завейте прямые.