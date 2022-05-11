 

«Как в самом сердце глобализации» — корреспондент BFM TV не увидел в Москве признаков дефицита из-за санкций

11.05.2022, 12:10, Разное
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Несмотря на введённые против РФ санкции, жизнь в Москве продолжается как ни в чём не бывало, передаёт корреспондент BFM TV Седрик Фэш. Как демонстрирует журналист, прилавки в российской столице по-прежнему заполнены иностранными товарами, а рестораны — посетителями. Более того, по сравнению с положением дел месяц назад ситуация улучшилась, констатирует репортёр.

СЕДРИК ФЭШ, корреспондент BFM TV: Если вы помните, когда я приехал сюда в конце марта, я не увидел серьёзных последствий (санкций. — ИноТВ) для повседневной жизни россиян. Ничего не изменилось, если не считать закрытия крупных иностранных сетевых магазинов, они закрыты до сих пор. В некоторых отраслях ситуация даже улучшилась. Например, я делал репортаж о напряжённой обстановке с некоторыми лекарствами. Но сейчас всё закончилось, поскольку компании нашли другие источники поставок. Вчера я был в районе, где сосредоточено много ресторанов, и сделал несколько кадров, чтобы вы поняли, какая обстановка царит в Москве.

Сначала зайдём на парковку. Mercedes, BMW, Lamborgini, Audi, Porsche — преимущественно европейские машины класса люкс. И это место, куда ходят не знаменитые российские олигархи или миллиардеры, а московская молодёжь из более или менее привилегированных слоёв общества. Многие, однако, приходят пешком. Внутри царит атмосфера длинных выходных: праздничные дни продолжаются 9 и 10 мая.

Если у вас были сомнения по поводу возможного дефицита в России, убедитесь сами. Здесь едят блюда русской кухни, итальянской, корейское барбекю, японские десерты, пьют бельгийское пиво и те же напитки, что и в хорошие времена.

Я и сам воспользовался случаем, чтобы на этот раз попробовать тайскую кухню. Честно говоря, мест, подобных этому, я много видел в Соединённых Штатах. Больше похоже, что мы находимся в самом сердце глобализации, а не в стране, ведущей военные действия. И всё это стоит не слишком дорого. Легко можно поесть меньше, чем на десять евро. Это не дорого и в соотношении с зарплатами москвичей, которые зачастую составляют около двух тысяч евро. Главным последствием (санкций. — ИноТВ) стало то, что русским теперь сложнее выезжать из страны, так как сейчас нужно делать пересадку, к примеру, в Дубае. Это на четыре часа дольше и в четыре раза дороже. Но русских, которые могли позволить себе выезжать за пределы страны, и раньше было немного.

Дата выхода в эфир 10 мая 2022 года.



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