Ростех завершил стендовые испытания первого опытного двигателя ПД-8

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в госкорпорацию «Ростех») закончила программу стендовых испытаний первого опытного образца двигателя ПД-8, который предполагается устанавливать на самолеты SSJ 100 и Бе-200, говорится в сообщении Ростеха.

«Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха успешно выполнила программу стендовых испытаний первого опытного двигателя ПД-8. Подтверждены работоспособность двигателя и его систем, основные параметры, заложенные в техническое задание, правильность конструкторских решений. В ходе многоэтапных испытаний специалисты ОДК выполнили отладку систем автоматического управления и стабилизировали запуск двигателя с выходом на «малый газ». Инженеры провели необходимое количество запусков для получения основных параметров двигателя на всех режимах его работы, от «малого газа» до «максимального взлетного» режима», – передает ТАСС сообщение Ростеха.

Ранее глава ОАК Юрий Слюсарь сообщил, что Объединенная авиастроительная корпорация планирует, что первый полет SSJ 100 с российским двигателем ПД-8 состоится в начале 2023 года.

Напомним, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» заявил, что новая версия самолета Sukhoi Superjet 100 сейчас находится на финальной стадии замещения иностранных компонентов на российские, полностью процесс импортозамещения закончится в конце 2023 года.

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