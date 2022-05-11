 

Мнение: Зерно

11.05.2022, 11:13, Разное
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США выясняют, как можно вывезти с Украины 20 миллионов тонн зерна, которые сейчас находятся там в хранилищах. Об этом президент Джо Байден заявил в ходе выступления, посвященного мерам по борьбе с инфляцией и предпринимаемым Белым домом шагам по снижению цен. "На Украине в хранилищах находится 20 миллионов тонн зерна. Мы сейчас пытаемся выяснить, как вывезти их из страны. Это понизит цены во всем мире", – заявил Байден.

Здесь есть две стороны проблемы. Первая сторона — в силу идущей «не-войны» с урожаем нынешнего года у Украины будут вполне очевидные сложности. Дело не только в боевых действиях непосредственно на территориях сельхозпроизводства. В условиях военного конфликта «ломается» весь процесс производства: не хватает топлива, рвутся связи, закрыты порты, затруднено железнодорожное и автомобильное сообщение и так далее. Поэтому вывоз зерна прошлого урожая внезапно может стать проблемой для самой Украины — а хватит ли ей продовольствия в будущем? Не стоит забывать, что более трети элеваторов находится непосредственно в зоне боевых действий, то есть, помимо неясных перспектив с урожаем есть еще не более ясная картина с его хранением. По сути — вывоз зерна сейчас может запустить отложенный голод или по крайней мере дефицит продовольствия в ближайшем будущем.

Вторая сторона — под вывеской спасения зерна оно перейдет в распоряжение третьих стран. И даже неважно, кто именно будет вывозить это зерно, важно то, что традиционные регионы сбыта украинской продукции будут напрямую зависеть от доброй воли тех, кто это зерно сейчас вывозит и будет вывозить из Украины. Управление голодом — это контроль над ресурсом. В чьих он руках — тот и диктует тем, кому оно необходимо.

По сути, в вопросе проектирования голода все три стороны конфликта — Запад, Россия и сама Украина — играют на стороне проектировщиков. У каждого своя роль, но вместе они прекрасно справляются с подготовкой к тому, что произойдет уже к концу этого года — началу следующего. И совсем не зря для США крайне важно, чтобы «не-война» продолжалась бы как можно дольше, а Кремль делает всё, чтобы не разочаровать своих партнеров.

Источник: Эль Мюрид



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