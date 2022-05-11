 

Израиль отменил ПЦР-тест для прибывающих в страну

11.05.2022, 10:21, Новости дня
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По информации минздрава Израиля, с 20 мая отменяется обязательный ПЦР-тест в аэропорту по прибытии в страну. Решение принято на фоне снижения уровня заболеваемости, по итогам оценки ситуации с участием специалистов министерства и сотрудников управления аэропортов, говорится в сообщении министерства, сообщили СМИ.

Кроме того, с 10 мая вылетающие в Израиль иностранные граждане могут перед посадкой в самолет предъявить вместо ПЦР-теста результат теста на антиген, полученный за сутки до вылета в Израиль, передает RATA news.

Для въезда в Израиль необходимо оформить медицинскую страховку, покрывающую лечение от коронавируса, и заполнить декларацию в течение 48 часов или в течение 10 дней перед пересечением сухопутного пограничного пункта.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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