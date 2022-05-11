Немецкая СДПГ призвала пересмотреть политику в отношении России

Политику в отношении Москвы необходимо пересмотреть, решение конфликтов через диалог больше не работает, считает сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Заския Эскен.

Эскен сообщила в интервью Funke Mediengruppe, что «решение конфликтов с помощью диалога было чрезвычайно успешным на протяжении многих десятилетий, как и преобразования с помощью торговли», передает Deutsche Welle (издание внесено в список СМИ-иноагентов – прим. ВЗГЛЯД).

Отметим, что в СДПГ также входят канцлер Германии Олаф Шольц и его предшественник на этом посту Герхард Шредер.

По словам Эскен, власти РФ якобы «попирают международное право, договоры, доверительное сотрудничество»: «Для нас это означает, что мы будем еще более сплоченными в Европе и с нашими международными партнерами, чтобы суметь защитить наши ценности и свободу».

Сопредседатель СДПГ подчеркнула, что в будущем в Германии «больше не должно быть односторонней зависимости от импорта российских энергоносителей».

Ранее Германия собралась сократить зависимость от российских энергоресурсов «до нуля».

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