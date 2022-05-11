 

Путин поздравил главу ДНР с Днем республики

11.05.2022, 9:30, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин поздравил главу ДНР Дениса Пушилина с Днем республики и выразил уверенность в победе общими усилиями, передает пресс-служба Кремля.

Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«Восемь лет назад народ ДНР сделал выбор в пользу государственной независимости. Сегодня мы ведем совместную борьбу за то, чтобы граждане республики могли реализовать свое законное право на свободную и мирную жизнь в соответствии со своими вековыми культурными и духовными традициями, в дружбе с братской Россией. Уверен, что общими усилиями мы сможем преодолеть все трудности и одержать победу. От души желаю вам крепкого здоровья и успехов, а всем Вашим согражданам – мужества, стойкости и силы духа», – сообщил Путин.

В 2022 году ДНР впервые отмечает День республики в качестве признанной Россией страны. Однако чествование восьмой по счету годовщины провозглашения государственной самостоятельности будет проходить с ограничениями – сказываются условия военного времени, передает ТАСС.

Так, жителям рекомендуют воздержаться от посещения мест массового скопления людей. Массовых мероприятий в республике не планируется.

Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. Спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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