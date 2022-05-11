В Россию с Украины и из Донбасса прибыли более 1,2 млн беженцев

Россия приняла более 1,2 млн беженцев с Украины и из Донбасса, сообщил источник в силовых структурах.

«Границу с Россией пересекли свыше 1,2 млн человек, включая 211 тыс. детей. Большинство из них – граждане ДНР и ЛНР, а также россияне», – сообщил источник ТАСС.

Напомним, во вторник в экстренных службах сообщили, что свыше 1 млн 200 тыс. беженцев уже прибыли на территорию РФ из Донецкой и Луганской народных республик и с Украины с середины февраля, когда из-за обострения в Донбассе началась масштабная эвакуация населения.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

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