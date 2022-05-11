Пушилин поздравил жителей ДНР с Днем республики

Глава ДНР Денис Пушилин поздравил граждан с Днем республике, отметив, что в 2022 году этот день отмечается в статусе признанного государства.

«Уважаемые земляки! От всего сердца поздравляю вас с Днем Республики! Русский Донбасс с особым чувством отмечает это торжество в статусе признанного государства. Впервые без страха с нами празднуют те, кто все эти годы ждал освобождения от преступного украинского режима», – написал Пушилин в Telegram.

Он отметил, что за восемь лет ДНР «сумела выстоять под натиском неонацизма, обрести независимость и поистине стать символом торжества исторической справедливости, несгибаемости русского духа».

«Жители Республики показали пример того, как нужно защищать свою землю, ценности, правду и будущее. Продемонстрировали образец массового героизма и стойкости. Сегодня новый этап в нашей жизни–освобождение территории ДНР в ее конституционных границах. Как и вся история становления нашего государства, этот этап не легкий. Но Республика рождена, чтобы побеждать, и мы добьемся своих целей. Впереди нас ждет мирное будущее. Совместно с Россией мы восстановим разрушенное, сделаем нашу землю еще лучше. С праздником, дорогие друзья! Мира, счастья и благополучия!», – заключил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил главу ДНР Дениса Пушилина с Днем республики и выразил уверенность в победе общими усилиями.

Чествование восьмой по счету годовщины провозглашения государственной самостоятельности будет проходить с ограничениями – сказываются условия военного времени. Жителям рекомендуют воздержаться от посещения мест массового скопления людей. Массовых мероприятий в республике не планируется.

Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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