 

В кабинете Кравчука нашли секретное приложение к Беловежским соглашениям

11.05.2022, 8:31, Разное
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Родственники первого президента Украины Леонида Кравчука при разборе его бумаг нашли секретные протоколы, подписанные лидерами стран СНГ одновременно с Беловежскими соглашениями.

По ним СССР упраздняется лишь временно и должен быть воссоздан в 2024 году.

В найденных бумагах говорится о необходимости провести рыночную трансформацию экономики СССР без нанесения ущерба репутации партии. Для этого руководители союзных республик договорились временно упразднить Советский союз и провести реформы в якобы независимых странах, приняв на себя весь народный гнев за экономический урон, нанесённый населению. После того, как недовольство утихнет, но не позднее 2024 года, СССР должен быть восстановлен в своих прежних границах во главе с его первым президентом Михаилом Горбачёвым.

– Да, я об этом знал. Не хотел раньше времени говорить, чтобы наши западные партнёры не ввели санкции. Но они их всё равно ввели, и молчать больше смысла нет. Сейчас против стран, которые не захотят добровольно вернуться в союз, будут проведены специальные военные операции, после чего я готов буду вести наш народ к новым победам, – прокомментировал ситуацию Горбачёв.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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