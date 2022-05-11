Контрастный цвет или блонд. Какие цвета волос актуальны в новом сезоне

С приближением лета многим женщинам хочется поменять цвет волос. Солнечные дни и хорошая погода способствуют стремлению к ярким и насыщенным оттенкам. Как выбрать самый модный тон шевелюры? В статье мы расскажем, какие цвета волос будут в тренде в летнем сезоне.

Медный

Медные и каштановые оттенки были популярны в прошлом году. Они останутся актуальными и в летнем сезоне. Эти сильные тона могут стать основой для более легких оттенков, которые помогут стилизовать прическу.

Если вы хотите добавить глубины медным оттенкам, попросите парикмахера создать на ваших прядях многомерный цвет.

Пепельный блонд

Пепельный блонд не выходит из моды уже несколько лет. Причина популярности этого цвета заключается в том, что он максимально осветляет волосы, но не повреждает их.

Пепельный блонд поможет вам разбавить другие тона. Он хорошо дополняет как темные, так и светлые основы.

Роскошная брюнетка

Такого оттенка невозможно достичь, просто покрасив волосы в черный тон. Чтобы создать глубокие многомерные слои, мерцающие при солнечном свете, лучше обратиться к профессионалу.

Можно также расположить более светлые тона поверх темной основы. Такой цвет красиво смотрится летом.

Смешанный

Если вы не знаете, какой тон создать, то попробуйте смешанный цвет. Он состоит из нескольких оттенков, близких друг к другу. Перед окрашиванием посоветуйтесь с парикмахером-колористом. Он подскажем вам оптимальный вариант окрашивания.

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Размещение более яркого оттенка около лица поможет вам подчеркнуть черты.

Контрастный

Если вы хотите к лету попробовать смелый вариант окрашивания, то попробуйте поэкспериментировать с контрастными цветами. Они по-прежнему остаются в тренде.

Например, вы можете покрасить верхушку волос в более светлый цвет, а нижнюю часть – в темный. Такое окрашивание придает шевелюре больше объема.

Заключение

Какой бы оттенок вы ни выбрали, важно защитить окрашенные волосы от повреждений. Поэтому не забывайте использовать питательные маски. Они сохранят ваши пряди и цвет в отличном состоянии.