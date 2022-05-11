 

В США заявили о разногласиях между Британией и ЕС из-за РФ и Украины

11.05.2022, 8:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Бескомпромиссная позиция Лондона и лично министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс по ситуации на Украине вызывает несогласие во Франции и Германии, пишет обозреватель Atlantic Том Мактаг.

Требования главы британской дипломатии об обязательном участии Лондона и Вашингтона в украинском урегулировании и критика Минских соглашений за то, что их подписали без Британии и США, идет вразрез с позицией основных стран ЕС, передает РИА «Новости».

«Такая жесткая риторика вряд ли будет встречена с радостью в Париже или Берлине, где воинствующая позиция Великобритании в отношении РФ подвергается сдержанной критике с самого начала конфликта», – пишет Мактаг.

Как утверждает обозреватель, его собеседники из числа французских и немецких дипломатов и чиновников указывали, что позиция Лондона затрудняет нахождение политического решения ситуации на Украине. Своей политикой Британия пытается восстановить репутацию после Брексита, в то время как ее действия приводят к гибели жителей бывшей советской республики, отметили европейские дипломаты в беседе с Мактагом.

«Даже чиновники британского правительства выражали тревогу в связи с тем, что эта воинственность Трасс отчасти является политической игрой, призванной укрепить ее позиции в преддверии выборов, на которых она попытается занять место Джонсона», – заключил журналист.

Ранее обозреватель The Telegraph Лиам Халлиган написал, что события в Европе привели к тектоническому сдвигу и вернули концепцию распределения сфер влияния между великими державами, уже в ближайшем будущем мир может разделиться на два враждующих экономических блока.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.03 / Путин: Проблема с водой в Крыму будет решена

18.06 / “Голому писать проще”. 51-летний Тарзан крупным планом показал голое тело

16.09 / Оккупанты впервые вынесли оправдательный приговор по делу “Хизб ут-Тахрир”

17.11 / Для Android TV предоставлены новые возможности

25.10 / Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-замглавы Минпросвещения Ракову

21.04 / Власти Молдавии решили вызвать посла РФ в МИД республики

15.09 / Ефремов сомневается, что ему удастся выйти живым из тюрьмы

20.03 / В мире: Зеленский вынуждает Китай признать Крым российским

08.04 / Голикова сообщила об устойчивом снижении заболеваемости COVID в России

12.02 / Байден подписал указ о блокировании 7 млрд долларов афганских активов в США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика