В США заявили о разногласиях между Британией и ЕС из-за РФ и Украины

Бескомпромиссная позиция Лондона и лично министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс по ситуации на Украине вызывает несогласие во Франции и Германии, пишет обозреватель Atlantic Том Мактаг.

Требования главы британской дипломатии об обязательном участии Лондона и Вашингтона в украинском урегулировании и критика Минских соглашений за то, что их подписали без Британии и США, идет вразрез с позицией основных стран ЕС, передает РИА «Новости».

«Такая жесткая риторика вряд ли будет встречена с радостью в Париже или Берлине, где воинствующая позиция Великобритании в отношении РФ подвергается сдержанной критике с самого начала конфликта», – пишет Мактаг.

Как утверждает обозреватель, его собеседники из числа французских и немецких дипломатов и чиновников указывали, что позиция Лондона затрудняет нахождение политического решения ситуации на Украине. Своей политикой Британия пытается восстановить репутацию после Брексита, в то время как ее действия приводят к гибели жителей бывшей советской республики, отметили европейские дипломаты в беседе с Мактагом.

«Даже чиновники британского правительства выражали тревогу в связи с тем, что эта воинственность Трасс отчасти является политической игрой, призванной укрепить ее позиции в преддверии выборов, на которых она попытается занять место Джонсона», – заключил журналист.

Ранее обозреватель The Telegraph Лиам Халлиган написал, что события в Европе привели к тектоническому сдвигу и вернули концепцию распределения сфер влияния между великими державами, уже в ближайшем будущем мир может разделиться на два враждующих экономических блока.

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