ВСУ обстреляли Пантелеймоновку в ДНР

Украинские войска обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, заявили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Представительство сообщило в Telegram, что «зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.30 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра».

Ранее ВСУ обстреляли Донецк из «Ураганов».

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