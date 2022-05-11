ВСУ обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Украинские войска обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, заявили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Представительство сообщило в Telegram, что «зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.30 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра».
Ранее ВСУ обстреляли Донецк из «Ураганов».
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет