 

ВСУ обстреляли Пантелеймоновку в ДНР

11.05.2022, 8:05, Новости дня
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Украинские войска обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, заявили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Представительство сообщило в Telegram, что «зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.30 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра».

Ранее ВСУ обстреляли Донецк из «Ураганов».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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