ЕС хочет навредить России нефтяным эмбарго, но всё может получиться наоборот

ЕС хочет нанести ущерб РФ с помощью нефтяного эмбарго, однако этот шаг может привести к противоположному результату, предостерегает швейцарская газета Blick. Запрет на импорт энергетического сырья из РФ может привести к резкому росту цен на нефть, из-за чего Москва в итоге получит больше денег даже при общем снижении объёмов продаж — а это противоположность тому, чего хочет добиться ЕС при помощи своего эмбарго.



AP

Страны ЕС хотят перекрыть РФ денежный кран, подчёркивает швейцарская газета Blick. С этой целью Европейский союз собирается ввести полное эмбарго на импорт российской нефти — однако этот шаг может привести к обратному результату, предостерегает издание.

По версии швейцарских СМИ, РФ может извлечь выгоду из нефтяного эмбарго. Поскольку РФ является одним из крупнейших экспортёров сырой нефти в мире, эмбарго может привести к резкому росту цен на нефть. Если рост цен перевесит снижение объёмов экспорта, то в итоге в российской казне окажется только больше денежных средств. Это было бы полной противоположностью тому, чего хочет добиться ЕС с помощью своего эмбарго.

Как отмечает издание, российские нефтегазовые компании обеспечивают около 40% всех налоговых поступлений государства. Высокие цены на газ и нефть уже привели к тому, что доходы РФ в апреле достигли головокружительных высот.

ЕС может сыграть на руку России, когда дело дойдёт до реализации эмбарго, и виной тому запланированное поэтапное введение нефтяного эмбарго. Большинство стран ЕС хотят прекратить импорт российской сырой нефти в течение следующих шести месяцев, а импорт нефтепродуктов — к концу года.

Однако, поскольку этот график слишком строг для таких стран, как Венгрия, Чехия или Словакия, существуют исключения. Хорватия также рассматривает возможность подачи заявки на получение преференциального режима. Как только первые страны ЕС откажутся от нефти, цены, скорее всего, вырастут. В то же время странам, которые продолжат импортировать российскую нефть в это время, придётся платить за неё значительно больше.

Эмбарго также грозит поставить ЕС в невыгодное положение по сравнению с такими странами, как Китай и Индия, предостерегает Blick. Экономики обеих стран выигрывают от скидки на российскую нефть. По данным издания, объёмы продаж российской нефти в Азию уже выросли.

В целом, однако, РФ сократила объёмы добычи нефти из-за снижения спроса в апреле. В мае спрос, скорее всего, снова снизится.

Между тем, нефтяное эмбарго против РФ также будет иметь серьёзные экономические последствия для Запада, которые ощутит на себе и Швейцария. Резкий рост цен на нефть значительно замедлит работу экономики в важных для экспорта кантонах страны, подчёркивает швейцарская газета Blick.