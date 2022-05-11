 

Мнение: О серьёзных разногласиях ЕС и США из-за России… Новая угроза или шанс?

11.05.2022, 7:40, Разное
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Свежие новости с того света континента заставляют недоумевать. Ибо впечатляют.

Причём это впечатление — неоднозначное. Похоже, в стане союзников по Североатлантическому пакту наметились, говоря дипломатично, «некоторые разногласия». На первый взгляд, чисто стилистические. Можно даже сказать — вкусовые. Но за ними некоторым видится даже и растерянность в рядах бойцов и борцов.

И, более того, теперь #США приходится выступать в необычной для себя роли.

Образно говоря, «натягивать поводок».

Всего за несколько дней:
— американский президент Джо #Байден сообщил о беспокойстве из-за «отсутствия выхода» из текущей ситуации у своего российского визави Владимира Путина;
— глава нацразведки США Эврил Хейнс заявила, что в конфликте на Украине не сможет выиграть ни одна из сторон, а риски эскалации постоянно увеличиваются: с подтекстом «надо с этим что-то делать»;
— и, наконец, пресс-секретарь нынешней Администрации Джен Псаки выразила уверенность, что «конфликт Украины и России решится дипломатическим путём».

Это всё являет весьма резкий контраст с заявлениями европейских политиков по той же проблеме. Всем памятно заявление нынешнего главы европейской дипломатии Жозема Борреля о том, что конфликт на Украине должен быть разрешён военным путём, буквально: «на поле боя». И чтобы этого достичь, даже Германия, преодолев свои комплексы, решила на днях поставлять оружие Киеву, от чего упорно и долго отказывалась.

Чтобы значили все эти слова чиновников и дипломатов? Неужели намечается «раскол» в стане

Настоящая дипломатия — это совсем не то, что выдаёт в эфир в последнее время российский министр иностранных дел Сергей Лавров. И за что потом приходится извиняться российскому президенту Владимиру Путину. Настоящая дипломатия — это высокое, даже высочайшее #искусство: «искусство возможного» ©. У которого, помимо прочего, есть свой язык, не всегда доступный непосвящённым.

Например, невинная фраза в коммюнике по итогам визита или встречи «состоялся откровенный обмен мнениями» на самом деле означает, что… высокие договаривающиеся стороны кардинально и непримиримо разошлись во мнениях по всем вопросам, ни о чём не договорились и даже, быть может, вдрызг разругались.

Но высокое искусство дипломатии облекает это всё в изящные и обтекаемые формулировки.

В таком контексте приходится всегда помнить, что всё сказанное политиками на деле значит совсем иное. Вовсе не то, что кажется очевидным и следующим из прямого смысла. Так что не стоило бы слишком надеяться на разногласия у «союзников». Их попросту нет. Даже стилистических.

Словом, когда теперешний хозяин Овального кабинета в Белом доме сообщает о своей обеспокоенности безвыходной ситуацией у Владимира Путина, это означает лишь, что его беспокоит, как бы российский президент в отчаянье не покончил с собой не пошёл бы на совсем отчаянные меры… о которых уже трубят по РосТВ. А когда он добавляет, что будет «пытаться понять, что с этим делать», это означает лишь обдумывание формулировок и условий нового ультиматума. А когда досиживающая последние деньки на Пенсильвания-авеню Джен Псаки говорит о том, что верит в «дипломатическое разрешение конфликта России с Украиной», это означает полную готовность к передаче российской стороне того самого ультиматума. Такого, от которого она уже не сможет отказаться.

Что в нём, помимо требований? Можно лишь гадать. Но вряд ли только #санкции: они действуют «недостаточно» быстро. И вряд ли «убойный» компромат на правящую верхушку: что бы ни кричали по этому поводу западные СМИ, россияне всё равно решат, что «враги клевещут», и лишь теснее сплотятся

Тогда что это может быть такое? Есть разумные гипотезы?

И главное, #Кремль — примет ли вот это новое и финальное «предложение, от которого невозможно отказаться»?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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